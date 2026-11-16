三星自建資料中心 有戲唱?（經濟會員稿勿上網）

南韓三星電子在征服記憶晶片之後，現在又要著眼建立資料中心，但分析師質疑，三星能否複製在半導體領域的成就。

三星過去一年來已採取諸多行動，試圖成為人工智慧（AI）基礎設施的「一條龍式」供應者。三星9月對KKR及輝達支持的資料中心業者Helix數位基礎設施公司，投資10億美元，還買下歐洲的散熱系統製造廠商，並與Open簽定夥伴關係合約，以開發AI基礎設施。

三星希望除了供應記憶晶片，旗下的營建部門也能建立資料中心，由資訊科技服務部門負責營運，並由電池製造部門提供能源儲存系統。三星表示，「展望未來，三星將從傳統的硬體組件供應者角色，擴大為全球AI基礎設施生態系統的活躍建構者」。

三星集團除了三星電子部門，還包括保險及安全服務等廣泛業務。這些部門原先是為集團服務，且迄今仍依賴三星這家大客戶，但三星希望這些關係企業能在AI需求穩固之後，將業務擴大到外部客戶。

三星SDS原先負責營運內部的資料中心，目前正與Anthropic及OpenAI初步討論運算資源出租事宜。分析師預估，三星SDS到2031年時的資料中心營收將達6.6兆韓元，約是目前的六倍。去年三星與OpenAI簽約，不僅供應先進晶片給「星際之門」（Stargate）資料中心計畫，還包括三星SDS與OpenAI攜手設計、開發及營運資料中心。營建部門三星C&T及造船部門三星重工也表示，將與OpenAI合作開發浮動式資料中心。

三星的挑戰在於，如何整合企業王國的各部門事業。三星集團原本設有「未來策略辦公室」，負責涉及整個集團的決策，但2017年時因領導階層涉案而告解散。

之後，三星在這方面只依賴協調部門，人員和資源都大為減少。分析師表示，由於缺乏中央級的決策單位，可能使三星難以追逐更加複雜的AI基礎設施計畫，而且三星各部門也缺乏服務外部客戶的經驗。

理昂證券南韓研究主管拉納表示，三星眼前的機會是設計資料中心的內部系統，而非營運；改善並強化高頻寬記憶體（HBM）晶片、半導體先進封裝基材及伺服器備用電池等各項組件的優勢，更符合三星的利益，「擁有或營運資料中心，我不確定能否發揮三星的強項」。

（作者Song Jung是英國金融時報專欄作者／編譯任中原）