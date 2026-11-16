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國泰金登COP31世界氣候峰會 挺永續成長

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控總經理李長庚於2026世界氣候峰會（World Climate Summit, WCS）開幕致詞表示，氣候變遷已成為單一機構或國家無法獨自應對的系統性風險，唯有建立信任、深化合作，才能共同面對氣候與自然挑戰。國泰金控／提供
國泰金控總經理李長庚於2026世界氣候峰會（World Climate Summit, WCS）開幕致詞表示，氣候變遷已成為單一機構或國家無法獨自應對的系統性風險，唯有建立信任、深化合作，才能共同面對氣候與自然挑戰。國泰金控／提供

聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）正於土耳其安塔利亞舉行，期間匯聚國際公私部門領袖的2026世界氣候峰會昨（15）日登場，國泰金控（2882）總經理李長庚以台灣金融機構唯一受邀擔任開幕講者的身分，發表「向自然學習：重建信任，共創韌性未來」演講，呼應COP31主席國土耳其的「氣候落實橋梁」（Climate Implementation Bridge）倡議。

李長庚分享國泰金控至今與諸多國際夥伴長期合作，並強調金融業必須挺身而出建立信任、分攤風險，為資本賦予更深層的社會意義，跨界合作才能把區域的融資需求轉化為永續成長契機，共同迎向更具韌性的未來。

隨著氣候風險持續升高，李長庚引述瑞士再保險研究指出，過去十年全球因天然災害造成的年均經濟損失將近2,700億美元，其中逾半數未獲保險保障；對於經濟較脆弱的國家，天災不僅加重政府財政負擔，也可能使其陷入債務困境，進一步排擠氣候調適與自然保育所需資源。

「單靠減少碳排已經不夠，金融機構必須挺身而出、提供協助。」李長庚強調，從去年巴西貝倫（COP30）到今年土耳其安塔利亞（COP31），金融機構肩負三大關鍵任務，包括協助專案具備融資可行性、善用混合金融分攤風險，以及協助擴大開發中國家的資金池，將氣候承諾轉化為具體投資成果。

國泰金控已連續第六年參與COP盛會，亦第四度進入COP官方藍區（Blue Zone）主辦座談，將於今（16）日主辦「亞洲氣候金融座談」，以「從分散資本到氣候影響力：擴大亞洲混合融資規模」為主題，擬邀集聯合國開發計畫署、世界銀行及國際混合金融機構等代表，聚焦亞洲氣候專案面臨的資金與投資挑戰，探討如何透過政策支持、風險分攤工具及公私協力，將氣候與發展需求轉化為具投資可行性的專案，促進更多資金投入亞洲氣候行動與包容性發展。

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