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國泰金攜手夥伴 將氣候承諾化為行動

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）與旗下子公司積極攜手各界將氣候承諾轉化為具體行動。國泰人壽與沃旭能源等合作夥伴，參與台灣離岸風電投資，涵蓋裝置容量已超過1.8GW；國泰世華銀行則與亞洲開發銀行（ADB）合作融資越南陸域風電場，並參與印尼地熱發電及台灣儲能專案。

為進一步擴大綠色投資規模，國泰世華銀行同樣積極參與混合金融（Blended Finance）合作，今年加入由Pentagreen Capital管理的綠色投資夥伴關係（Green Investments Partnership, GIP），透過結合公共與民間資金、分攤投資風險，支持亞洲綠色基礎建設。

國泰金控服務台灣65%人口、業務遍及亞洲十多個市場，結合自身營運與金融資源，持續推動能源轉型。國泰金控於2022年率先響應RE100倡議，今（2026）年更成為全球首家加入「全時無碳電力（24/7 Carbon-Free Energy）」倡議的金融機構。除了自身營運轉型，國泰金控亦長期參與亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC），並與世界氣候基金會（World Climate Foundation, WCF）、亞洲社會投資人網絡（AVPN）及氣候組織（Climate Group）等國際夥伴合作，將氣候行動延伸至生物多樣性與糧食安全等議題。

「國泰金控不僅是資本的提供者，也是整個亞洲轉型過程中的長期合作夥伴。」國泰金控總經理李長庚以台灣特有種「冠羽畫眉」面對環境挑戰時彼此協作的意象為喻，強調氣候與自然轉型需要金融機構、政府及企業共同投入，透過分攤風險、分享資訊與技術，將資金與資源轉化為實際行動，才能為亞太區域永續成長創造更多機會。

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