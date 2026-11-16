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貝萊德稱AI仍是中長期投資主軸 但焦點已轉向

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

貝萊德智庫在本月初舉行內部展望論壇，聚焦美國期中選舉、AI運用與資金競爭。整體來看，在「利率結構性走高」新市場環境，AI仍是中長期的投資主軸，但隨著資金競爭日益激烈，焦點已從建置轉向需求、應用，以及誰能從中受惠。

貝萊德表示，美股在期中選舉後的次日上漲，再隔日又大跌，隨後才趨於穩定。這樣的震盪正突顯AI發展正進入更細緻、更複雜的階段。在經歷四年由AI帶動的多頭市場後，市場已大致處於「利率結構性走高」新市場環境，投資展望的方向更不明確，也更加複雜。

貝萊德分析，在AI轉型的初期階段，投資機會在於為「建置勢在必行」的信念定價。如今，焦點轉向評估建置規模與速度，並與AI擴展至不同工作任務的速度相比較。

AI 基礎建設熱潮，一直是推動經濟成長、企業獲利與市場報酬的強大動力。在貝萊德論壇，與會者討論稀缺還會持續多久、最終將建置多少AI產能、AI採用帶來的需求能否支撐如此規模的投資、投資機會何時可能從供應商轉向採用者等。

另一個議題則是，如果在 AI 採用帶來的生產力提升實現之前，資本支出就先放緩，會發生什麼事？此外，最終由誰取得效益、又由誰受到衝擊？是技術供應商、導入AI的企業，或是這些企業的客戶？

貝萊德認為，AI轉型如果在2027年明顯放緩，對市場可能造成重大的負面衝擊，但也可能緩解資金競爭、壓低債券殖利率，而對經濟的衝擊則可能使政策推動趨於收斂。

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