埃及首款本地組裝電動車正式投產 目標首年生產3千輛…充電設施不足待改善

埃及汽車工業迎來歷史性突破，首款本地組裝電動車正式投產，首年目標生產3000輛。然而，汽車業界評估，電動車雖是埃及未來趨勢，當前發展最大瓶頸在於充電設施覆蓋不足。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及國營企業納斯爾汽車製造公司（Nasr Automotive）於11月1日正式啟動本地組裝電動車量產作業，並計劃在第一年生產3000輛，預計2027年可上市銷售。

報導指出，埃及首款本地化組裝電動車車型為與中國東風汽車合作，原型為東風風神皓瀚的「MAGEEV」，是一款純電動運動型多用途休旅車（SUV）。合作方還包括東風汽車埃及代理商SN Automotive以及Safi集團。

埃及媒體Sada El Balad另報導，MAGE EV車型在CLTC測試標準下，單次充電續航可達445公里，如使用快充，約28分鐘即可將電量從30%充至80%。首批車型本土零件使用率已達45%，打破過往純整車進口（CBU）模式；計劃下一步將本土化率推高至60%以上。

埃及工業部長哈希姆（Khaled Hashem）讚揚，納斯爾汽車為埃及汽車工業迎來歷史性突破，此次投產是埃及汽車工業本地化的重要一步，也為埃及新能源汽車產業鏈長期發展奠定基礎。

納斯爾汽車執行長哈馬德（Nabil Hamad）表示，納斯爾工廠過去曾生產多款內燃機車型，如今已具備製造完全埃及組裝電動車的技術專業能力。首款車型「MAGE EV」預計於2027年初在埃及正式上市，將來也會提高車輛本地零組件比例及產量。

埃及電力部長埃斯馬特（Mahmoud Esmat）另表示，納斯爾汽車目前已在生產環保公車，本地化率超過60%，符合最新歐洲排放標準。

開羅汽車專業維修公司服務總監瓦格迪（Wagdy）14日接受中央社訪問時表示，埃及目前整體新車市場仍以傳統純燃油車占絕對多數，但電動車確實是未來趨勢，且核心架構就是電池、電動馬達和電控系統，不需鑽研引擎，其日常保養相較於傳統燃油車更容易且便宜。

他並提到，目前中國品牌占埃及純電動車市場的80%，市場銷售量最大者為比亞迪（BYD）；但越來越受歡迎的則是油電混合車型，發展最為迅猛的是主打「插電式油電混合動力」的中國休旅車品牌捷途汽車（Jetour），該品牌甚至已從單純的整車進口轉型為在地組裝生產。

瓦格迪透露，他們公司自2025年起便開始籌備電動車維修訓練，並與中國汽車廠商以及職業學校合作，在埃及安排電動汽車維修技術教學課程。

但瓦格迪也直言，電動車目前在埃及最大的發展瓶頸是充電站嚴重不足，「只有在開羅的少數地點設有充電站，出了開羅就找不到充電站，所以目前幾乎都是富裕人家自己在家中裝設充電裝置。」

埃及汽車經銷商協會副主席馬哈馬德（MahmoudHamad）2026年9月在埃及媒體vetogate上指出，埃及全國充電樁總數應不超過1000個；充電樁數量有限是埃及推動電動車的主要障礙之一。

瓦格迪評估，在充電基礎設施逐步完善前，電動車在埃及的普及仍面臨現實挑戰。對於納斯爾汽車的本土組裝電動車，他認為，目前本地可提供的材料以基礎橡塑膠耗材和簡易零件為主，其他關鍵零組件仍須依靠進口。