美國柴油平均價格跌破每加侖6美元 創2個月來新低

美國柴油平均價格今天跌破每加侖6美元，這是2個月以來首次低於這個價位。隨著地緣政治緊張情勢緩和、季節性需求轉弱，燃料市場價格壓力減輕，柴油價格也自歷史高點回落。

路透社報導，根據燃料價格追蹤公司Gas Buddy的資料，全美柴油平均價格今天降到每加侖5.998美元（約新台幣197元）。

美國柴油平均價格先是在9月3日攀上每加侖5.820美元，打破2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後創下的紀錄；同月10日再升破每加侖6美元，同月22日並來到每加侖6.519美元的歷史新高。

美國和以色列今年2月聯手對伊朗開戰後，石油供應受阻；加上今年來烏克蘭有系統攻擊俄羅斯煉油廠，影響油品產量，引發柴油價格飆漲。

在美國加州，由於當地煉油產能受限，且燃料規格要求比美國其他地區嚴格，導致柴油價格一度突破每加侖10美元。

柴油價格高漲，是運輸及貨運成本攀升的主要因素，這也令整體通貨膨脹升溫，為美國消費者、農民及企業帶來沉重負擔。

美國期中選舉民主黨大勝、從總統川普（Donald Trump）所屬的共和黨手中奪回國會參眾兩院的控制權，一大助攻正是來自高昂的燃料成本。