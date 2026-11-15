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日本共同社民調曝！63%受訪者認為消費稅減稅抗通膨「效果不大」
日本共同社14、15日實施全國電話民調顯示，63.5%的受訪者認為，消費稅減稅政策抑制物價上漲效果「小」，遠多於認為效果「大」的30.9%。消費稅減稅相關法案目前正在參議院進行審議。
此外，85.6%受訪者認為首相高市早苗「有必要」說明減稅財源及新補貼制度具體內容，僅12.3%的受訪者認為「沒有必要」。
關於日本政府應對接連發生的企業網路攻擊，有59%的人認為「速度太慢」，只有32.7%認為「迅速」。
另外，高市內閣支持率為50.4%，比10月調查結果增加1.3個百分點，基本上持平，不支持率為34.4%。共同社也詢問受訪者，是否擔心減稅會為財政帶來負面影響，回答「感到擔憂」和「一定程度感到擔憂」的比率共是68.6%。
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