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本周美股超刺激！輝達財報、川普關稅來襲 5大變數一次看

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。示意圖。路透
本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。示意圖。路透

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

二是聯準會（Fed）：留意聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄內容，以及各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率等的看法。

三是經濟數據：本周要公布的經濟數據包括11月密西根大學消費者信心指數終值；10月零售銷售、工業生產、營建許可、新屋開工等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括輝達、直覺公司、Palo Alto網路、Red Cat、沃爾瑪、羅斯百貨、目標百貨、家得寶、勞氏公司、Bath & Body Works、Williams-Sonoma、迪士尼等16家。

五是川普關稅：注意川普政府可能引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

在企業財報方面，富蘭克林投顧指出，美國企業獲利成長強勁。根據彭博資訊，截至11月12日共有90.8%的標普500企業公布財報，65.4%營收優於預期，平均成長13.3%；83.7%的獲利優於預期，平均成長27.4%。

根據Factset統計到11月6日的數據，市場預期第3季標普500企業獲利將成長31.4%。其中，能源（成長149.4%）、科技（69.2%）企業獲利成長力道將高於大盤。

富蘭克林股票團隊指出，短線市場將持續消化民主黨勝選帶來的潛在政策影響，但受參議院60票程序門檻及總統否決權制衡，預期選舉結果對於推動重大政策轉向的空間仍相對有限。短線震盪提供空手者加碼機會，建議多元布局廣納投資契機。

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