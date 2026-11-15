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黃仁勳黃皮膚成雙面刃？學者憶台裔核武專家李文和案 法官曾當庭致歉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達前執行長接連爆出婚外情，又捲入共諜疑雲，上周狼狽辭去執行長在內多項職務。法新社
輝達前執行長接連爆出婚外情，又捲入共諜疑雲，上周狼狽辭去執行長在內多項職務。法新社

香港南華早報14日報導，輝達前執行長黃仁勳接連爆出婚外情，又捲入共諜疑雲，狼狽辭職；反觀特斯拉執行長馬斯克等美國科技界高層，私生活同樣惹過爭議，事業卻未遭同樣重創。這樣的落差讓部分亞裔美國人質疑，曾讓黃仁勳在亞洲商界吃得開的背景和人脈，如今似乎反而成了外界懷疑他對美國是否忠誠的理由。

有學者因此想起台裔核武科學家李文和（Wen Ho Lee）案。李文和1999年遭美方懷疑替北京竊取核武機密，同年底因不當處理機密資料等罪名遭起訴，並被單獨羈押約9個月。2000年，他就1項非法保留國防資料的罪名認罪，檢方撤銷其餘58項指控。李文和當庭獲釋，聯邦法官也當面向他道歉。

南華指出，黃仁勳的婚外情如何演變成國安疑雲是這場爭論最敏感之處。紐約時報率先報導，黃仁勳緋聞對象黃樂據稱替北京從事間諜活動，但美國情報部門並未提供佐證。CNN 12日指，美國情報機構仍無法確定北京是否招募黃樂接近黃仁勳；北京則強烈否認相關指控。

黃仁勳1963年出生於台北，1970年代初赴美。父親是化學工程師，母親是教師，兩人不久後也以當時美國亟需的專業人才身分移居美國。當時，美國廢除歧視亞裔移民的配額制度才約10年。

黃仁勳1993年共同創辦輝達，在台灣、中國和南韓建立的人脈，是他把公司做成全球AI晶片巨擘的一大優勢。新罕布夏大學傳播與媒體研究副教授張琳（Zhang Lin，譯音）說：「關係好的時候，大家鼓勵他經營這些人脈來拓展業務。如今，這些關係卻遭到譴責。」

張琳和兩名共同作者在2024年發表的論文指出，半世紀以來，美國一方面看重中國留學生在知識產業的貢獻，另一方面，每逢地緣政治情勢緊張，又很容易將這些人才捨棄。她說，許多有華裔背景的學生把黃仁勳當成榜樣，因為他讓人看到華裔創業者也能在矽谷闖出一片天。

張琳說，黃仁勳的遭遇讓人想起台裔物理學家李文和。

根據華盛頓郵報，李文和在台灣出生、後來歸化美國，曾在新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）研究核武。美方一度懷疑他替北京從事間諜活動，1999年12月以不當處理機密資料等事由，對他提出59項重罪指控。起訴書並未指控他把資料交給中國。

李文和遭單獨羈押約9個月，直到2000年9月與檢方達成認罪協議。他承認1項非法保留國防資料的罪名，檢方撤銷其餘58項指控。聯邦法官帕克（James Parker）判他服刑278天，李文和因羈押已達刑期，當庭獲釋。帕克還罕見向他道歉，直指政府以不公平的方式羈押他，讓全美蒙羞。

李文和後來控告美國政府向媒體透露他涉嫌為中國從事間諜活動而遭調查的消息，侵犯他的隱私。2006年，美國政府與包括紐約時報、華盛頓郵報、洛杉磯時報、美聯社、美國廣播公司的5家媒體同意支付合計約165萬美元，了結這起民事訴訟。

台裔美籍核武科學家李文和2000年9月13日獲釋後走出法院。路透
台裔美籍核武科學家李文和2000年9月13日獲釋後走出法院。路透

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