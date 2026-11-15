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高市早苗擬提成立亞洲版國際能源總署 日本收費替東南亞儲石油

中央社／ 東京15日綜合外電報導
日本首相高市早苗擬於17日在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲零排放共同體（AZEC）領袖會議上，倡議成立「亞洲版國際能源總署（IEA）」，作為各國在危機時期合作調度石油的架構。法新社
日本首相高市早苗擬於17日在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲零排放共同體（AZEC）領袖會議上，倡議成立「亞洲版國際能源總署（IEA）」，作為各國在危機時期合作調度石油的架構。法新社

日本首相高市早苗擬於17日在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲零排放共同體（AZEC）領袖會議上，倡議成立「亞洲版國際能源總署（IEA）」，作為各國在危機時期合作調度石油的架構。

日本「讀賣新聞」15日報導，多名日本政府相關人士透露，日本也計劃提出一項新構想，將收取使用費，在日本國內替東南亞國家儲備石油。

隨著中東局勢緊繃、能源供需吃緊，高市今年4月已在AZEC相關會議上提出由日本主導的能源採購支援措施「POWERR Asia」，此次提案將是第二波支援措施。

亞洲版IEA的正式名稱為「亞洲石油安全工作小組」（Asia Petroleum Security Task Force，均為暫譯），預計開放AZEC參與國加入。該小組除共享石油市場及儲備等方面的知識與經驗，也將蒐集及分析數據，協助穩定市場，並負責制定緊急時期釋出石油，以及參與國之間互相調度石油等規則。

該小組的秘書處將由日本出資的東協暨東亞經濟研究所（ERIA）擔任。高市預計也將宣布，國際能源總署將在東京新設辦事處，該辦事處也將參與亞洲版IEA的運作，並扮演核心角色。

國際能源總署是在第一次石油危機後，於1974年成立，規定會員國必須維持相當於90天用量的石油儲備。今年3月因應中東局勢惡化，該組織會員國曾協調釋出石油儲備，規模創下歷來最大。

東南亞國家並非國際能源總署會員國，日本則自成立之初便是會員。這次由日本主導成立亞洲版IEA，目的是鎖定石油資源匱乏、供應不穩的亞洲地區，推動專為亞洲量身打造的石油採購合作。

此外，高市也將提出與東南亞國家協會（東協，ASEAN）正在推動的石油共同儲備構想連結的合作方案。這項構想由菲律賓提出，日本則考慮利用國內閒置的石油儲備槽替其他國家儲油，各國支付儲備設施使用費，換取緊急狀況發生時優先購買石油的權利，擬採類似「票券制」的做法。

透過這項機制，各國可省下興建儲油設施的成本與時間；對日本而言，則可獲得閒置儲備槽的維護及營運費用。

高市希望藉由上述措施，進一步落實日本今年5月提出的升級版「自由開放的印太」構想，並強化與相關國家的關係。

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