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美時前10月營收年增六成 法人看好全年毛利率表現
美時（1795）10月營收月減22.8%、年減22.4%，累計前10月營收年增58.5%；分析師表示，月減主要係美國血癌藥Lenalidomide受到季節因素影響，以及去年同期集中出貨墊高基期；2026年受惠於Ninte anib在歐洲、北美，以及Enzalutamide在巴西、加拿大、韓國開始出貨，整體來說Alvogen整合及B2B產品銷售帶動營運年增。
法人機構表示，美時受惠於併購Alvogen後的完整年度營收挹注、7月起併入Sandoz菲律賓業務、韓國Uro-Vaxom經銷啟動，以及Nintedanib與Enzalutamide等B2B產品持續在全球多國鋪貨出貨，2026全年營收將維持翻倍增長曲線。
同時，產品組合優化使毛利率回升至53.7%，預期今年下半年在高毛利癌症藥物與自製困難學名藥出貨比例提升下，全年毛利率將維持在52%~54%區間。
美時海外可轉換公司債（ECB）發行案已正式獲得主管機關核准，將積極推進債務再融資計畫，目標是大幅置換現有高利率貸款、顯著降低下半年及未來的財務利息費用，進一步釋放獲利彈性並提升資金調度靈活度。
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