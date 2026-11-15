快訊

帳單簡訊通知異常！中華電信發聲明表歉意 客戶依照帳單金額繳費

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

美時前10月營收年增六成 法人看好全年毛利率表現

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美時（1795）10月營收月減22.8%、年減22.4%，累計前10月營收年增58.5%；分析師表示，月減主要係美國血癌藥Lenalidomide受到季節因素影響，以及去年同期集中出貨墊高基期；2026年受惠於Ninte anib在歐洲、北美，以及Enzalutamide在巴西、加拿大、韓國開始出貨，整體來說Alvogen整合及B2B產品銷售帶動營運年增。

法人機構表示，美時受惠於併購Alvogen後的完整年度營收挹注、7月起併入Sandoz菲律賓業務、韓國Uro-Vaxom經銷啟動，以及Nintedanib與Enzalutamide等B2B產品持續在全球多國鋪貨出貨，2026全年營收將維持翻倍增長曲線。

同時，產品組合優化使毛利率回升至53.7%，預期今年下半年在高毛利癌症藥物與自製困難學名藥出貨比例提升下，全年毛利率將維持在52%~54%區間。

美時海外可轉換公司債（ECB）發行案已正式獲得主管機關核准，將積極推進債務再融資計畫，目標是大幅置換現有高利率貸款、顯著降低下半年及未來的財務利息費用，進一步釋放獲利彈性並提升資金調度靈活度。

營收 毛利率 美時

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

沒有黃仁勳的輝達法說會六大看點：訂單、財測和AI融資承諾還算數嗎？

AI三雄營收飆破紀錄 00961掌握科技金融雙引擎

和碩、鴻海 四檔展望佳

長榮、臻鼎 挑逾四個月

相關新聞

高市早苗擬提成立亞洲版國際能源總署 日本收費替東南亞儲石油

日本首相高市早苗擬於17日在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲零排放共同體（AZEC）領袖會議上，倡議成立「亞洲版國際能源總署（IE...

SpaceX首度完成太空船捕捉回收 星艦返回發射台

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天成功完成史上首次太空船捕捉回收作業，星艦（Stars...

輝達衝擊外溢！美晶片股下挫 超微重摔…本周盯兩件大事

美國晶片股13日再次湧現賣壓，黃仁勳遭撤換風暴從輝達（NVIDIA）波及同業。本周輝達財報和Anthropic上市，將考驗AI股反彈能否延續。

APEC峰會前夕登場的上海進博會 台美日商策略大調整

APEC峰會前夕登場的上海進博會，成為觀察亞太企業經貿布局窗口，本報記者在展會期間訪談美商、台商及日商發現，企業除因應大陸市場競爭，也持續調整區域投資、生產及供應鏈布局，反映亞太經貿合作與產業分工正面臨新的變化。

Fed官員發表鷹派談話、通膨升溫 恐連兩月升息市場熱議

聯準會（Fed）官員上周密集發表鷹派談話，加上美國通膨持續升溫，進一步鞏固市場對12月升息的預期，焦點則是已經轉向明年1月是否再度升息。若Fed在連續兩次會議升息，將是2023年來首見。

ChatGPT錢包 可幫忙購物

OpenAI推出「ChatGPT錢包」，讓自家人工智慧（AI）工具用來代替消費者下單購物，提供用戶全新的安全支付方式。這是繼今年稍早關閉一款即時結帳功能後，OpenAI再度進軍AI購物市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。