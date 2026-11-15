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SpaceX首度完成太空船捕捉回收 星艦返回發射台

中央社／ 美國星際基地14日綜合外電報導
SpaceX成功讓星艦太空船在軌道飛行1天後返回發射台並被機械臂接住，寫下太空船首度捕捉回收紀錄。 路透社
SpaceX成功讓星艦太空船在軌道飛行1天後返回發射台並被機械臂接住，寫下太空船首度捕捉回收紀錄。 路透社

馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）今天成功完成史上首次太空船捕捉回收作業，星艦（Starship）太空船在軌道飛行一天後，安全返回發射台。

法新社報導，星艦承受重返地球大氣層的極端高溫後穿出雲層，在星際基地（Starbase）上空緩緩下降，隨後平穩落入2號發射台（Launch Pad 2）上方的機械「筷子臂」之間。

星艦成功回收，為太空產業數十年來追求可完全重複使用火箭系統的努力寫下里程碑。達成這項目標可大幅降低任務成本，並提高發射頻率。

這是目前全球體積最大、推力最強的運載火箭系統星艦的第15次試飛。當星艦緩緩落入高科技的「巢穴」，聚集在星際基地附近墨西哥灣（Gulf ofMexico）海灘上的人群爆出歡呼聲。

這套火箭系統以星艦太空船命名。這次星艦在22小時的飛行期間繞行地球14圈，並為馬斯克的星鏈（Starlink）衛星網路星系部署26枚衛星。

在此之前，SpaceX已3度捕捉返回的推進器。然而，這次「接住」星艦的作業格外複雜，因為星艦下降的速度遠快於推進器，下降起點也高得多。

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