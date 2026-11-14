未獲同意存取用戶資料 義大利開罰Meta逾8億歐元

義大利資料保護當局今天指出，已經對社群媒體巨擘Meta Platforms開罰8億500萬歐元，因為這間公司在未取得Android用戶同意或告知用戶的情況下，存取他們的照片和影片。

路透社報導，義大利資料保護當局透過聲明表示，Meta透過臉書（Facebook）應用程式一項功能，得以存取Android用戶的照片及影片；這項功能會從用戶個人相簿中建議他們可發布的內容。

義大利資料保護當局提到，Meta有60天時間將這項功能預設停用，並另行徵求用戶同意。

對於遭到開罰，路透社暫時無法取得Meta回應。

義大利資料保護當局還說，這項從2025年展開的調查，未涵蓋相關內容是否可能被用於訓練人工智慧（AI）模型；Meta則否認有如此做法。