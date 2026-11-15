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ChatGPT錢包 可幫忙購物

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

OpenAI推出「ChatGPT錢包」，讓自家人工智慧（AI）工具用來代替消費者下單購物，提供用戶全新的安全支付方式。這是繼今年稍早關閉一款即時結帳功能後，OpenAI再度進軍AI購物市場。

OpenAI公司13日表示，這款虛擬錢包與美國運通、萬事達和威士卡聯手打造，使用者只要增加一張卡，往後購物就無需再輸入付款細節。AI代理不必取得使用者信用卡資料，即可處理購物事宜，但每筆交易仍需生物特徵驗證，例如Face ID或掃描指紋。

這款新系統初期將透過OpenAI的「Dots」代理工具，開放Pro級美國訂戶使用，尚不支援OpenAI的Chat和Work介面或Codex平台。新工具起初將對少數用戶開放，「以便從實際用例學習，並與企業、銀行和支付網路協力改善相容與可靠性。」

擁有每周12億名ChatGPT用戶的OpenAI打算用這款虛擬錢包，再度嘗試協助用戶購物。

同日，Google宣布，「Google錢包」今後將可與AI助理「Gemini」整合，讓美國使用者用AI工具分析支出習慣。

ChatGPT 錢包 購物 OpenAI

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