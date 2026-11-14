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Fed報告示警 AI成金融穩定頭號威脅

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國聯準會Fed）13日發布半年報，指出人工智慧（AI）產業相關風險，已成為威脅金融穩定的頭號顧慮。

這項「金融穩定報告」發現，受訪者心中最大的顧慮是，AI技術以及投資AI產業的速度飛快成長。87%的受訪者認為，AI顯然對金融體系構成風險。顧慮包括：網路攻擊、複雜的AI相關融資形式，以及AI獲利一旦減速可能觸發市場大幅修正。5月調查中，僅50%的受訪者認為AI是一大風險。排名第二至第五的顧慮依序是：風險性資產普遍回檔（52%）、網路攻擊（43%）、長期利率走高（48%），以及債務永續性堪虞（43%）。這項調查在9月和10月間進行。

這項報告以很大的篇幅檢視另一AI相關問題：企業為支應資料中心和其他先進運算基礎設施投資，債務快速增加。到2026年10月，擴充算力相關債務激增至6,800億美元，已是2023全年債務發行規模的五倍。如今，所有非金融投資級公司債發行總額中，先進運算相關貸款幾乎就占三分之一；三年前的占比還不到6%。

報告指出，這波AI投資盛況可與1990年代末的寬頻電信投資相提並論，甚至很快就可能超越。

Fed也指出，支撐AI投資的循環融資安排，可能讓大企業在景氣下沉時吸收損失，緩和對金融體系衝擊。

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