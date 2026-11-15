Fed官員發表鷹派談話、通膨升溫 恐連兩月升息市場熱議

聯準會（Fed）官員上周密集發表鷹派談話，加上美國通膨持續升溫，進一步鞏固市場對12月升息的預期，焦點則是已經轉向明年1月是否再度升息。若Fed在連續兩次會議升息，將是2023年來首見。

美國10月消費者物價報告顯示通膨加速，且範圍擴大至各類日常商品與服務。13日公布的10月生產者物價指數（PPI）年升幅，更寫2022年以來最大。運輸與倉儲成本大幅攀升，凸顯物價壓力持續存在。投資人已提前反映，Fed將在12月、明年1月及3月各升息1碼的預期；上周之前，市場還只預期12月及3月升息。

美國銀行（BofA）也上調升息次數預測，預期Fed將在12月、1月及3月各升息1碼，最終利率達4.5%-4.75%，該行先前僅預期12月及3月升息。美銀經濟學家指出，Fed在抑制通膨方面「似乎已落後情勢」，「沒有餘裕維持每季升息一次的步調」。

美銀認為，若經濟數據轉弱或金融環境顯著緊縮，Fed可能延後或取消最後一次升息，但若薪資通膨急升，政策利率則可能突破5%。

惠譽經濟學家索諾拉（Olu Sonola）表示，「12月升息1碼顯然已成定局，真正的問題是，下次升息會隔多久，以及最終還需要再升息幾次」。

上周約半數聯邦公開市場操作委員會（FOMC）官員公開發表談話。紐約聯準銀行總裁威廉斯直言，「通膨實在太高」，芝加哥聯準銀行總裁古斯比形容通膨數據「令人不安」。達拉斯聯準銀行總裁蘿根認為，升息速度可能必須快於原先預期；Fed理事沃勒甚至警告，12月可能需要升息2碼。

美銀並不預期Fed在12月一口氣升息2碼，認為要出現這種情況，所有條件都必須對鷹派有利，包括核心通膨與薪資漲幅偏高、失業率降至4%，以及更多Fed官員支持大幅升息。Fed官員也對升息步調存有分歧。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克偏好更頻繁、但幅度較小的升息；費城聯準銀行總裁鮑爾森也主張循序漸進。