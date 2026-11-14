三波大地震連番襲擊 能否震醒AI產業？

短短兩個月內，人工智慧（AI）產業遭遇三波強震襲擊，輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳因外遇醜聞連環爆黯然辭去執行長，只是其一。歷經這些震撼之後，AI今後將邁入新階段。

第一波強震發生在金融市場。AI資料中心投資巨浪滔滔，且愈來愈倚賴發債支應投資之需，讓投資人開始擔憂巨大的投資能否產生足夠回報。這種疑慮腐蝕市場信心，導致10月晶片股乃至科技股大跌。債券投資人也變得忐忑不安，要求債券發行公司提供更高的殖利率。

第二波強震在美國期中選舉後爆發。民主黨乘著「藍色海嘯」大獲全勝，顯示反資料中心甚至反AI訴求博得廣大民意支持。選民對AI的疑懼，導致共和黨眾議員和參議員候選人在德州等地翻車，凸顯民主黨在當地猛打反建新資料中心、對抗馬斯克等科技巨擘濫用影響力的選舉策略奏效。這些顧慮導致選舉落幕兩天後市場暴跌。儘管科技股為主的那斯達克100指數後來收復失土，但截至13日（周五）止已從10月顛峰價位回跌逾10%。

第三波強震是黃仁勳因婚外情醜聞離開輝達。尤其緋聞女友之一疑似共諜，牽扯出敏感的國家安全以及美中科技爭霸議題。在戰利品涉及巨大利益、資本支出盛況空前的AI領域，黃仁勳地位重要無比。他領導一家驅動AI發展的晶片公司，他不只是推動AI榮景的重量級願景家，也是關鍵的推銷員和遊說者，如今驟然下台，又無明顯接班人，讓輝達展望陷入迷茫。

誠如安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗所言：「這不是普通的執行長。不是普通的公司。不是普通的產業。不是普通的時機。」黃仁勳下台，使AI產業盤根錯節的利害關係平添更多變數，影響所及遠不僅局限於輝達一家公司。

未來AI產業展望如何，有太多變數。但此刻清晰可見的是：AI如今進入新的階段。

過去數周的三場大震撼，讓AI產業得到教訓：必須提供更強的證據，證明巨額投資能賺得像樣的回報；飛快的AI基建擴張，必須獲得社會大眾支持；而且，不該過度依賴少數幾位有魅力但行事莽撞的領導人。若AI產業領袖今後注意這些議題，或許這些震撼不是壞事。