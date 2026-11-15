APEC峰會前夕登場的上海進博會 台美日商策略大調整

APEC峰會前夕登場的上海進博會，成為觀察亞太企業經貿布局窗口，本報記者在展會期間訪談美商、台商及日商發現，企業除因應大陸市場競爭，也持續調整區域投資、生產及供應鏈布局，反映亞太經貿合作與產業分工正面臨新的變化。

美商在美中關係暫時趨穩之際，直接面對大陸本土企業競爭。上海美國商會會長鄭藝指出，過去美商在大陸面臨美中關係不確定性、市場競爭及經濟下行三大挑戰；今年美中領導人先後在北京、華府會晤，會員企業認為雙邊關係相對穩定，目前最大挑戰已轉為市場「內捲」（激烈競爭）。

美國農業業者關注大陸買家重返美國市場。印第安納州大豆業者哈丁（David Hardin）說，樂見大陸買家重新採購美國大豆，但不會過度依賴單一市場。

台商在大陸市場競爭及區域需求變化中尋找機會。南僑食品集團上海總經理林昌鈺表示，大陸食品市場變化快速，產品流行周期短，業者須掌握消費需求、產品特色及品質，除深耕大陸，也將持續布局東南亞。

台商半導體設備業者大銀微系統（4576）大中華區營銷部業務總監蔡志勇指出，AI、半導體及相關PCB需求帶動訂單成長二至三倍；相較之下，傳統工具機及一般自動化市場競爭激烈。

日本企業持續透過在地化經營掌握大陸市場。豐田表示，透過「中國首席工程師」制度，由當地團隊依消費者需求開發產品；優衣庫今年也將持續在大陸開店。