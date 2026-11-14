企業投資看重安全穩定 泰國副總理：須提升人才技能

全球供應鏈重組，企業投資選址逐漸從成本與效率，轉向安全及穩定。泰國副總理兼財政部長艾尼提今天表示，泰國第3季實際投資額年增28%，達2600億泰銖；政府將透過人才培育、供應鏈在地化及產業升級，讓外資投資進一步轉化為泰國經濟發展成果。

艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）今天出席泰國供應鏈網絡（TSCN）舉行的商業夥伴大會，並以「全球經濟變化及企業永續發展」為題發表演說。

他指出，全球經濟正面臨地緣政治分化，「企業現在選擇生產基地，不再只看哪裡最便宜、效率最高，而是看哪裡穩定安全」。

艾尼提強調，泰國與多個國家維持良好關係，也因此有機會在全球供應鏈重組過程中，吸引更多投資。

他引述泰國投資委員會（BOI）最新數據指出，泰國第3季實際投資額年增28%，達2600億泰銖（約新台幣2522億元），強調泰國須把握這波投資機會，進一步提高國內產業附加價值。

艾尼提並表示，吸引外資不能只看投資金額，也必須要求企業協助培育泰國人才、引進新技術，並帶動本地供應鏈發展。

他以汽車產業為例，政府調降部分汽車消費稅，並要求企業使用泰國製造的零組件，不能只是將汽車進口到泰國銷售，卻沒有為本地創造實質經濟效益。

為鼓勵車企赴泰投資並推動電動車本土生產，泰國將從明年起把整車進口電動車的消費稅，從目前的10%上調至35%。另外，政府也將依車廠在泰國的投資、生產及使用當地零組件的情況，提供不同的貨物稅率。

艾尼提說，企業除了投資設廠，也應帶動泰國供應鏈業者加入生產體系，並進一步提升泰國勞工技能。

他指出，人工智慧（AI）正在改變企業營運及生產方式，能否善用AI將成為企業競爭力的重要差異。泰國也應推動人才技能提升，讓更多民眾及中小企業從新技術發展中受益。

艾尼提強調，政府與民間企業必須合作，讓投資真正轉化為就業機會、人才發展及產業升級。「我們希望讓泰國變得更好，這不是我一個人能完成的，必須由政府與民間企業共同推動。」