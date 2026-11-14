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「有些事物是永恆的」！馬斯克引喬丹電影致敬黃仁勳 暗喻浴火重生

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
向來對黃仁勳推崇備至的馬斯克（左），在黃下台後轉發推文致敬這位AI教父。歐新社
向來對黃仁勳推崇備至的馬斯克（左），在黃下台後轉發推文致敬這位AI教父。歐新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳婚外情醜聞連環爆、12日辭去含執行長在內的所有職務，黯然離開30多年前創立的公司，向來對他推崇備至的全球首富馬斯克，也發文向黃仁勳這位人工智慧（AI）教父致敬。

馬斯克13日在社群平台X轉發一段長達兩分鐘的影片，出自2023年上映的電影《AIR》，該部電影講述籃球巨星喬丹（Michael Jordan）與運動衣鞋大廠Nike合作，以及Air Jordan品牌誕生的故事。

片中，由麥特戴蒙飾演的Nike高層瓦卡洛（Sonny Vaccaro），為了說服年輕的喬丹簽下球鞋代言合約，發表一段彷彿預言般的獨白，「當他們把你捧到最高點，就會再把你狠狠拉下來。你能否在承受所有痛苦後，重新燃起鬥志，繼續奮戰，再度崛起？」

這段影片最初由創投公司Andreessen Horowitz在12日晚間分享，並特別標出其中一句台詞：「你將永遠被世人銘記，因為有些事物是永恆的。」

馬斯克轉發這段影片時，只簡單加上一個名字：「黃仁勳」。

早在11日晚間，當媒體首度披露輝達董事會正考慮撤換黃仁勳時，馬斯克曾表達延攬他的意願。當時有人發文懇求馬斯克聘用這位輝達創辦人，馬斯克回應：「那將是我的榮幸。」

值得一提的是，黃仁勳與喬丹均出生於1963年2月17日，而喬丹在1993年遭遇父喪的重大打擊後，曾短暫追求受父親啟發的棒球夢，1994年在小聯盟短暫登場，隨後走出低谷回歸籃壇，帶領芝加哥公牛隊在1996年–1998年，完成二度三連霸的壯舉，同年同月同日生的黃仁勳，能否發揮「台灣囡仔」的精神，效法喬丹，如浴火鳳凰般重生，外界正拭目以待。

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