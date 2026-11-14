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微軟表示 消費產品服務全面恢復
全球軟體巨擘微軟（Microsoft）表示，消費產品服務已於「協調世界時」（UTC）今天下午4時10分全面恢復（格林威治時間16時10分），Microsoft 365企業服務則正逐步恢復。
路透社報導，微軟表示，在確認企業服務問題完全解決前，將持續「監控這起事件期間累積的電子郵件積壓量」。
微軟在服務狀態頁面更新中指出：「由於這起事件造成的影響嚴重，我們將延長監控時間，以確保不需要採取額外的緩解措施。」
根據彭博報導，微軟表示，目前所有產品均正常運作。
微軟365、Outlook與Teams等服務12日發生當機，影響全球多地用戶，也波及OpenAI與Anthropic的人工智慧（AI）服務所使用的連接器。
微軟今年1月及去年10月也曾發生365服務中斷。上月Azure雲端平台故障亦波及全球多個產業。
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