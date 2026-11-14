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沒有黃仁勳的輝達法說會六大看點：訂單、財測和AI融資承諾還算數嗎？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
市場普遍預期輝達（NVIDIA）業績亮眼之餘，更關注訂單是否改變、成長預測能否維持，以及新管理層會不會減少對AI客戶的投資和融資支持。路透
市場普遍預期輝達（NVIDIA）業績亮眼之餘，更關注訂單是否改變、成長預測能否維持，以及新管理層會不會減少對AI客戶的投資和融資支持。路透

黃仁勳去職後輝達NVIDIA）首場財報法說會將於17日周二盤後登場，由暫代執行長柯蕾絲（Colette Kress）主持。市場普遍預期業績亮眼之餘，更關注訂單是否有變化、成長預測能否維持，以及新管理層會不會減少對AI客戶的投資和融資支持。

輝達周五收在162.85美元，周線大跌13%，較10月高點下跌逾三成。這次財報的六項看點，將檢驗股價跌深後，投資人能否重拾信心。

一、業績超標多少，下季展望夠不夠強？

FactSet彙整的分析師預估顯示，輝達截至10月25日的第3季營收可達1,087億美元，年增91%；調整後每股純益2.47美元，年增90%。輝達先前營收預測為1,080億美元。

第4季市場預估營收1,248億美元、調整後每股純益2.74美元。部分分析師擔心，高層人事變動可能讓新管理層提出較保守的展望。

二、黃仁勳留下的成長預測還算數嗎？

晨星分析師科萊洛（Brian Colello）關注，輝達是否維持2028會計年度營收成長70%的預測，以及2030年全球AI支出達3兆至4兆美元的判斷。

科萊洛認為，大型科技企業資本支出強勁，若輝達業績不如預期或展望疲弱，將令他非常意外。

三、反對資料中心擴建，是否已影響訂單？

美國期中選舉中，多位主張限制資料中心擴建的民主黨候選人當選。科萊洛要看的是，客戶是否因此暫停下單，或對需求放慢表達疑慮。政治風向是否已轉為建案延後和交貨調整，比籠統的市場疑慮更值得追問。

四、柯蕾絲會不會減少AI融資支持？

華爾街日報報導，柯蕾絲曾和黃仁勳對積極的「循環融資」安排意見相左。輝達提供資金支持，協助新雲端業者等客戶擴建，資金又透過晶片採購流回輝達。

市場將追問既有投資、擔保及融資承諾是否維持，新承諾會否減少，以及客戶能否取得足夠資金。利率上升，也讓這些安排更受檢視。

五、出口管制會不會擴及客戶查核？

Truist分析師史坦（William Stein）擔心，美國商務部可能要求加強「認識你的客戶」（KYC）查核，限制輝達營收和成長。他主張，輝達應確保產品只供已確認身分的使用者使用。

法說會可留意，輝達是否交代客戶審查、晶片流向及出貨可能受到的影響。

六、誰接班，誰能穩住營運？

副總裁巴克（Ian Buck）是否出席法說會也受關注。他是外界看好的內部接班人選。

美國投銀Needham分析師波頓（Quinn Bolton）認為，輝達至少到2028至2029年的產品規畫已大致確立，新執行長不太可能在未來兩三年改變方向。市場更需要確認，管理團隊能否維持交貨、客戶關係和執行能力。亮眼財報之外，這些答案才可能減輕接班疑慮。

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