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費半又跌 但周線仍漲8.1% 下周輝達財報、Anthropic上市決戰AI買氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
A specialist trader works at his post on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, US, November 13, 2026. REUTERS/Brendan McDermid【作者：路透通訊社，日期：2026-11-13，數位典藏序號：20261114015317946】
A specialist trader works at his post on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, US, November 13, 2026. REUTERS/Brendan McDermid【作者：路透通訊社，日期：2026-11-13，數位典藏序號：20261114015317946】

美國晶片股周五再遭賣壓，黃仁勳遭撤換風暴從輝達（NVIDIA）擴及波及同業。下周輝達財報Anthropic上市，將考驗AI股反彈能否延續。

道瓊工業指數上漲50.46點，但標普500指數和那斯達克綜合指數分別下跌0.4%和0.9%。費城半導體指數大跌3.4%，台積電ADR跌1.7%，但周線仍分別大漲8.1%和6.2%。

輝達周五跌2%，全周大跌13%，一周市值蒸發約5,730億美元，為歷來最大。原本因輝達風波受惠的超微（AMD），周五也回吐一周來漲勢，市值單日減少約840億美元，但周線仍漲18.9%。和輝達資金支持關係密切的雲端業者CoreWeave和Nebius繼續大跌。

Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）認為，輝達風波目前較偏向個別企業問題。市場已反映不少疑慮，也證明能承受科技股劇烈波動。

Crescat Capital執行長兼投資長史密斯（Kevin Smith）看法保守，他認為AI支出已超過實際回報，基礎建設興建速度也快於使用需求，競爭加劇還可能壓低晶片價格。他的基金正放空標普500指數，押注AI投資將引發市場修正。

輝達預定17日周二盤後公布財報。LSEG彙整的分析師預估顯示，第3季營收可達1,090億美元，獲利成長約90%。暫代執行長柯蕾絲除了說明業績，也須交代接班及資金安排，以穩住市場信心。

Annex財富管理公司首席經濟策略師雅各布森（Brian Jacobsen）說，真正要看的「不是誰站在台上，而是訂單有沒有改變」。

晨星分析師科萊洛（Brian Colello）列出三項重點：輝達是否維持黃仁勳任內提出的預測，包括2028會計年度營收成長70%，以及2030年全球AI支出達3兆至4兆美元；美國期中選舉後，反對資料中心擴建的候選人當選，是否已使客戶暫停下單；利率上升後，輝達又將如何支持合作業者融資。

Anthropic上市 檢驗AI買盤有多強

Anthropic預計周三定價，每股發售價格區間為70至78美元，周四在那斯達克掛牌，代碼ANT。Anthropic和部分投資人計劃出售8.25億股，籌得最高644億美元，估值最高可達1.4兆美元。

這場上市案將直接檢驗市場承接AI股票的意願。Madison Investments首席投資策略師萊恩（Patrick Ryan）認為，若Anthropic掛牌表現不佳，可能是投資人對AI行情更感不安的警訊。

Powerlaw投資長布萊克（Benjamin Black）認為，Anthropic估值訂得保守一些，是明智之舉，讓公開市場投資人更容易有獲利空間。他看好需求，但估值仰賴年底年化營收可達1,000億美元的預期，並非全年實際營收。

下周二的美國零售銷售、周三公布的聯準會會議紀錄，以及沃爾瑪、目標百貨、家得寶和Lowe's財報，也將提供消費及利率線索。

輝達 財報 Anthropic

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