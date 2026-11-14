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黃仁勳已下台仍止不住跌勢 輝達一周跌13% 市值蒸發逾5700億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博彙整資料顯示，本月至少13位追蹤輝達的分析師調降評等，多數集中在本周。路透
彭博彙整資料顯示，本月至少13位追蹤輝達的分析師調降評等，多數集中在本周。路透

黃仁勳遭撤換後，輝達NVIDIA）股價並未止跌，周五再跌2%，收在162.85美元，全周大跌13%，創下逾18個月來最大單周跌幅。輝達也連續六周收黑，締造2012年以來最長連跌紀錄，一周市值蒸發逾5,700億美元。

這是2025年4月川普宣布大規模關稅、震盪全球股市以來，輝達最差的單周表現。

輝達股價自10月初創歷史新高後便持續下跌。早在黃仁勳醜聞曝光前，投資人便擔心AI基礎建設支出能否持續。美國期中選舉後，多位承諾限制資料中心快速擴張的候選人當選，又加深市場疑慮。

本周，黃仁勳承認和疑為大陸間諜的女子有婚外情，隨後又傳出和員工有另一段婚外情，進一步加重賣壓。輝達董事會撤換黃仁勳，由財務長柯蕾絲（Colette Kress）暫代執行長。

本月至少13位分析師降評

風波發生後，華爾街分析師多轉為觀望。彭博彙整資料顯示，本月至少13位追蹤輝達的分析師調降評等，多數集中在本周。目前給予「持有」評等的分析師增至15位，為2023年以來最多；不過，仍有66位建議買進，僅一位建議賣出。

Truist分析師史坦（William Stein）領銜的團隊周四將輝達評等從「買進」降至「持有」。他們認為，黃仁勳去職可能損及輝達企業文化；若高階晶片流入大陸，輝達未來表現也可能受影響。

Truist分析師寫道：「這使輝達的投資風險過高，我們無法有足夠信心預測營收或獲利，因此不能繼續維持買進評等。」

國會作證、下周財報接連考驗

隨著更多內情曝光，輝達股價可能繼續受到影響。據一位有影響力的共和黨籍眾議員表示，黃仁勳已同意赴國會宣誓作證，預料將在本月感恩節假期前舉行。

民主黨明年1月接掌參院多數後，重量級參議員華倫（Elizabeth Warren）可望出任參院銀行委員會主席。她批評輝達及其和白宮的往來，並加入要求深入檢視商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）角色的行列。

華倫表示，官員「必須解釋為何至今未堵住出口管制漏洞，並立即採取行動，確保我們的先進技術沒有助長大陸軍力」。

輝達預定11月17日周二公布季度財報。

黃仁勳 輝達 市值 NVIDIA

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