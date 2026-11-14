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SpaceX星艦火箭進入地球軌道 推進器回收任務中止

中央社／ 星際基地13日綜合外電報導

科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）今天取消全球最大、最強大火箭星艦（Starship）推進器的回收行動，但堅稱仍有可能捕捉星艦太空船，若成功將創下首例。

法新社報導，這枚高124公尺的火箭從德州南部星艦基地（Starbase）轟然升空，展開第15次試飛，但幾分鐘後，這項原定具里程碑意義的任務出現狀況。

在火箭升空、兩級箭體在空中分離後，一項技術問題迫使SpaceX放棄回收名為「超重型」（SuperHeavy）推進器的計畫，轉而讓它濺落於墨西哥灣（Gulf of Mexico）。

太空船本體已進入地球軌道，SpaceX將在歷經22小時的太空飛行後，嘗試於明天回收。

若能成功回收星艦這兩個部分，將為太空產業數十年來追求完全可重複使用火箭系統的努力，立下重大里程碑。這類系統可大幅降低任務成本，並讓頻繁發射成為可能。

SpaceX先前曾3度成功捕捉推進器，讓第一節火箭在升空後不久垂直降落返回發射場，穩穩嵌入「筷子」機械手臂中。

整套太空系統以星艦太空船為名，如果SpaceX能成功捕捉這艘太空船，這將成為星艦研發過程的突破性時刻；星艦的部分版本設計用於將網路衛星和資料中心送入軌道。其他版本將用於載人前往月球與火星。

戰略暨國際研究中心（Center for Strategic andInternational Studies）航太專家斯伍普（ClaytonSwope）表示，可完全重複使用的太空船，是太空產業夢寐以求的「聖杯」。

他說：「至今還沒有人真的辦到這一點。自美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空梭時代以來，人們就一直嘗試達成這個目標。但太空梭最後成了某種折衷方案，因為有很多部分無法重複使用。」

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