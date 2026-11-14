美10月躉售通膨居高不下 市場押注聯準會12月升息

美國最新經濟數據顯示，10月躉售通膨年增率達6.5%，創4年以來新高，儘管月增幅度較9月明顯收斂，但食品價格大漲，加上美伊戰爭推升能源成本，使通膨降溫之路增添變數，也讓市場對聯準會12月升息預期加深。

法新社報導，衡量農場、工廠及其他商品供應來源所收取價格的生產者物價指數（PPI），10月較9月上漲0.3%，符合分析師預期。

根據美國勞工統計局（BLS）公布的修正數據，10月漲幅遠低於9月的1.4%。

這份報告公布前，本週稍早出爐的消費者物價數據已顯示通膨升溫，凸顯美伊戰爭推升能源成本所帶來的影響。

與10日公布的消費者物價指數（CPI）情況相同，美國10月生產者物價指數顯示食品價格大幅上漲。相較之下，10月最終需求能源價格實際上略降一些。

其他價格上漲的項目包括基礎有機化學品、新鮮及乾燥蔬菜、航空儀器，以及加工過的幼雞肉產品等。

數據顯示，受到戰爭引發的中東供應中斷影響，之前大幅飆升的柴油價格10月下跌7.9%。

由於通膨居高不下，市場普遍預期聯準會12月將會升息。