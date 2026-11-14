美債殖利率急升 比特幣跌破7萬美元

美債殖利率急升，壓抑不孳息的加密幣，比特幣十三日失守七萬美元，為八月以來首見。日圓匯率繼十二日之後，十三日盤中也貶破一六○的重要心理關卡，促使日本財相警告將採取適當行動。

比特幣十三日一度跌百分之五點四，至六萬七六二八美元，為八月十九日以來最低，之後跌幅收斂。

道明證券美國利率策略主管戈柏格說，這波走勢反映市場重新調整對聯準會（Fed）的預期，押注未來幾個月貨幣政策將更偏鷹派。

近期美國通膨和就業數據強勁，加上油價居高不下，促使市場加大押注聯準會升息，美國兩年期公債殖利率四個交易日累計升幅已創二○二二年以來最大。

美國期中選舉後，十月通膨和就業報告接連高於預期，聯準會理事華勒周二也表示，十二月可能有必要升息兩碼。戈柏格指出，交易員周四提高明年一月前升息兩次的預期，預估這波升息周期的終點，也從幾天前的百分之四點四四升至百分之四點八二。

比特幣另面臨監管和資金流出的壓力。機構買盤近兩周也退縮，十月卅日至十一月十一日，美國掛牌的比特幣現貨ＥＴＦ（指數型基金）淨流出逾廿五億美元。

美日利差大，也持續讓日圓承壓。日圓十三日一度貶百分之○點二，報一六○點一九日圓兌一美元。日本財務大臣片山皋月同日表示，「目前匯市正出現急劇的單邊波動，我們將繼續與美國財政部密切協作，做出適當應對」。