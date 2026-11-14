聽新聞
0:00 / 0:00

美債殖利率急升 比特幣跌破7萬美元

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
美債殖利率急升之外，比特幣也面臨監管和資金流出的壓力。路透
美債殖利率急升之外，比特幣也面臨監管和資金流出的壓力。路透

美債殖利率急升，壓抑不孳息的加密幣，比特幣十三日失守七萬美元，為八月以來首見。日圓匯率繼十二日之後，十三日盤中也貶破一六○的重要心理關卡，促使日本財相警告將採取適當行動。

比特幣十三日一度跌百分之五點四，至六萬七六二八美元，為八月十九日以來最低，之後跌幅收斂。

道明證券美國利率策略主管戈柏格說，這波走勢反映市場重新調整對聯準會（Fed）的預期，押注未來幾個月貨幣政策將更偏鷹派。

近期美國通膨和就業數據強勁，加上油價居高不下，促使市場加大押注聯準會升息，美國兩年期公債殖利率四個交易日累計升幅已創二○二二年以來最大。

美國期中選舉後，十月通膨和就業報告接連高於預期，聯準會理事華勒周二也表示，十二月可能有必要升息兩碼。戈柏格指出，交易員周四提高明年一月前升息兩次的預期，預估這波升息周期的終點，也從幾天前的百分之四點四四升至百分之四點八二。

比特幣另面臨監管和資金流出的壓力。機構買盤近兩周也退縮，十月卅日至十一月十一日，美國掛牌的比特幣現貨ＥＴＦ（指數型基金）淨流出逾廿五億美元。

美日利差大，也持續讓日圓承壓。日圓十三日一度貶百分之○點二，報一六○點一九日圓兌一美元。日本財務大臣片山皋月同日表示，「目前匯市正出現急劇的單邊波動，我們將繼續與美國財政部密切協作，做出適當應對」。

美債殖利率 比特幣 日圓匯率

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

升息陰影壓境 比特幣失守7萬美元 美債2年期殖利率四日增近40個基點

債市賣壓未結束…美國公債殖利率再勁升 美債安全天堂地位受損

機構資金連日淨流出14億美元 比特幣陷入7萬美元保衛戰

期貨商論壇／匯率期 避險利器

相關新聞

市值最大 SpaceX、特斯拉傳將宣布合併

彭博資訊引述知情人士報導，億萬富豪馬斯克旗下兩大企業SpaceX與特斯拉正推進合併談判，最快十二月宣布交易，可望成為史上最大併購案。與此同時，SpaceX也在十二日表示，計畫投資逾七四○億美元，在德州與亞利桑那州共興建兩座超級運算園區，進一步擴大人工智慧（ＡＩ）運算布局。

美債殖利率急升 比特幣跌破7萬美元

美債殖利率急升，壓抑不孳息的加密幣，比特幣十三日失守七萬美元，為八月以來首見。日圓匯率繼十二日之後，十三日盤中也貶破一六○的重要心理關卡，促使日本財相警告將採取適當行動。

Anthropic IPO傳已超額認購6倍

彭博引述知情人士報導，Anthropic首次公開發行股票（ＩＰＯ）的認購量已達發售股數約六倍。這家Claude AI模型開發商計畫透過ＩＰＯ和同步私募，合計籌得最高九○四億美元，可望超越SpaceX，成為歷來規模最大的上市案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。