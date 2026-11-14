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Anthropic IPO傳已超額認購6倍

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者林勁傑／綜合報導
美國人工智慧（AI）開發商Anthropic。路透
美國人工智慧（AI）開發商Anthropic。路透

彭博引述知情人士報導，Anthropic首次公開發行股票（ＩＰＯ）的認購量已達發售股數約六倍。這家Claude AI模型開發商計畫透過ＩＰＯ和同步私募，合計籌得最高九○四億美元，可望超越SpaceX，成為歷來規模最大的上市案。

申報文件顯示，Anthropic和共同創辦人計畫透過ＩＰＯ籌得最高六四四億美元，另外以私募籌措二六○億美元。

彭博先前報導，Anthropic目標估值按完全稀釋股數計算約為一點四兆美元，低於部分投資人的預期。有些企業在正式展開ＩＰＯ推介時，會先保守設定發行條件，期待強勁買盤推高最終定價，也為掛牌首日的股價表現打好基礎。

Anthropic於十日提交的文件顯示，營收持續成長，為人工智慧（ＡＩ）支出提供支持。截至十月卅一日，年化營收達八一○億美元，比九月底增加一百億美元。彭博先前報導，七月底的年化營收為六五○億美元。

申報文件顯示，這次ＩＰＯ由高盛和摩根士丹利主導，另有廿家銀行參與。

Anthropic預計在那斯達克全球精選市場掛牌，股票代碼為ＡＮＴ。

富邦金控子公司富邦人壽擬參與Anthropic ＩＰＯ案，申購金額上限七億美元，約合二三○億元台幣。富壽近年積極參與美國科技巨頭投資，六月才完成SpaceX IPO申購，取得五萬股普通股。

富邦人壽這次申購金額上限是七億美元，為壽險資金運用。

此外，近期富壽也大動作布局ＡＩ算力市場。日前參與富邦智能運算公司現金增資，投資金額最高達二八五億元，預計取得普通股最多廿八點五億股，持股比例最高達百分之九十五，主要目的為投資ＡＩ算力中心及相關服務的公共建設案，以自有資金投入並於主管機關核准後分次注資。

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