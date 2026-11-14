市值最大 SpaceX、特斯拉傳將宣布合併

彭博資訊引述知情人士報導，億萬富豪馬斯克旗下兩大企業SpaceX與特斯拉正推進合併談判，最快十二月宣布交易，可望成為史上最大併購案。與此同時，SpaceX也在十二日表示，計畫投資逾七四○億美元，在德州與亞利桑那州共興建兩座超級運算園區，進一步擴大人工智慧（ＡＩ）運算布局。

SpaceX、特斯拉兩家公司目前市值合計超過三點四兆美元。據了解，雙方董事會與顧問正敲定合併條款，以及合併後的治理架構等細節，不過，雙方也討論過將宣布時機延至二○二七年初。特斯拉與SpaceX代表均未立即回應置評要求。

這樁合併案將締造一個集電動車、儲能電池、火箭與衛星於一身的集團。合併的邏輯在於雙方有共同抱負，要將ＡＩ運用於太空、自動駕駛車與人形機器人等領域。

不過，交易仍須克服多重障礙，包括如何適當隔離特斯拉在中國大陸的業務。

摩根大通分析師古普塔在上個月指出，SpaceX承接美國政府合約，其中包括涉及國安的國防業務，與特斯拉龐大且獲利豐厚的中國製造業務存在衝突，將影響交易取得監管與股東批准。

民主黨在期中選舉後掌控國會，承諾調查馬斯克的商業與政治往來，也將讓交易面臨政治考驗。

馬斯克十月表示，兩家公司已各自成立由獨立董事組成的特別委員會評估合併，目標是在美國總統川普任期結束前完成交易。雙方已有業務合作，包括在德州合建Terafab半導體廠。

SpaceX十二日也在官網發布聲明表示，將在德州Starbase基地支出超過二四○億美元，在占地約四四四英畝的土地，興建燃氣發電廠與超級運算設施，將自行發電，而非從公共電網取電。

SpaceX表示，德州計畫已創造超過三千個營建職缺，正式營運後可望支持超過五百個永久職缺。

SpaceX將蓋2超級運算園區

SpaceX也將在亞利桑那州科奇斯郡，投入約五百億美元興建運算園區，可望創造約五千五百個營建職缺與一千個永久職缺。SpaceX表示，正與當地電力合作社合作，運用現有的再生資源，並採用乾式冷卻、而非工業用地下水，這項計畫最多可望讓合作社成員電費減少百分之廿。

不過，這座園區的計畫仍須獲科奇斯郡批准，郡政府預計十二月舉行公聽會，但該設施也面臨反對聲浪。一份已獲得兩千四百人連署的請願書，要求官員否決申請。

SpaceX上季已有逾半數營收來自ＡＩ部門，凸顯業務版圖已大幅超越火箭與Starlink衛星網路。