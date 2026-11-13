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美股早盤／黃仁勳下台陰影持續壟罩！標普、那指翻黑 費半愈跌愈深

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賈伯斯當年幾乎出清蘋果持股 黃仁勳會拋售1350億美元輝達股票嗎？

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
截至12日收盤，黃仁勳仍持有大約8.12億股輝達股票，約值1,350億美元。路透
截至12日收盤，黃仁勳仍持有大約8.12億股輝達股票，約值1,350億美元。路透

企業創辦人若是被掃地出門，通常會憤而拋售公司股票，賈伯斯1985年被自己共同創辦的蘋果公司踢出時，就把持股賣掉只留1股，好繼續參加股東會。黃仁勳黯然離開輝達（Nvidia）後，也會出清持股嗎？

黃仁勳領導輝達33年期間，脫售的輝達股票不多。但他下台後，情況可能改觀。

金融時報報導，根據Capital IQ的資料，自從1999年輝達上市以來，黃仁勳大約售出30億美元的股票。手上的持股使他成為輝達最大的個人股東，截至12日收盤仍持有大約8.12億股，約值1,350億美元。即使黃仁勳持股比重不到5%，但若是突然拋售價值數十億美元的股票，仍可能在市場掀起狂瀾。

但由於黃仁勳與疑似中國大陸間諜傳出婚外情，面臨冗長的司法調查，股票交易能力可能受限。

申報文件顯示，今年來黃仁勳並未賣出任1股，下周二輝達公布財報後，他即可開始脫售持股。但律師指出，有一先決條件：不能隱瞞任何內部人士訊息。

哈佛大學公司治理專家傅萊德說，黃仁勳若有任何內部人士訊息未對外公開，就不得賣出持股；要等到任何可能導致輝達股價下跌的訊息公諸於世後，才能賣。

傅萊德說：「任何他身為執行長時得知的未公開負面訊息一揭露，黃仁勳即可開始賣股票。」他說：「若他知道某些未公開的正面訊息，也可賣股票，因為他無法從中獲利。」

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