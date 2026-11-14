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比特幣崩跌失守7萬美元 一度重挫5.4%至近三個月低點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
比特幣。路透
比特幣。路透

美債殖利率急升，壓抑不孳息的加密幣，比特幣13日失守7萬美元，為8月以來首見。日圓匯率繼12日之後，13日盤中也貶破160的重要心理關卡，促使日本財相警告將採取適當行動。

比特幣13日一度跌5.4%至67,628美元，為8月19日以來最低，之後跌幅收斂。

道明證券美國利率策略主管戈柏格（Gennadiy Goldberg）說，這波走勢反映市場重新調整對Fed的預期，押注未來幾個月貨幣政策將更偏鷹派。

近期美國通膨和就業數據強勁，加上油價居高不下，促使市場加大押注聯準會（Fed）升息，美國2年期公債殖利率四個交易日累計升幅已創2022年以來最大。

比特幣面臨監管和資金流出的壓力。民主黨期中選舉勝選、明年將接掌國會兩院，市場預期加密貨幣業將受更嚴格監督。機構買盤近兩周退縮，10月30日至11月11日，美國掛牌的比特幣現貨ETF淨流出逾25億美元。

美日之間較大利差也持續讓日圓承壓。日圓13日一度貶0.2%，報160.19日圓兌1美元。日本財務大臣片山皋月同日向記者表示：「目前匯市正出現急劇單邊波動，我們將繼續與美國財政部密切協作，做出適當應對。」此外，紐約聯邦準備銀行公布的第3季外匯操作報告，證實美國財政部7月干預匯市抑制日圓時，動用價值約5億美元的歐元。

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