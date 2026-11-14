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微軟365全球大當機 70國用戶受影響、通報數達十萬筆

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。美聯社
微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。美聯社

網路服務回報平台Downdetector.com的資料顯示，微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響全球70個國家成千上萬名用戶，累計通報達數十萬筆，台灣也有零星通報事件。微軟則全力搶修，許多地方已陸續恢復服務。

知情人士透露，在英國，當機影響了內部通訊，迫使NHS重新安排部分醫療手術的時程。衛報報導，英國當地多個警察局也表示無法在線上受理報案。

日本財務省在一份聲明中表示，當天大部分時間都無法接收電子郵件。日本政府各部會只好改用張貼紙本公告的方式，向記者通知每日行程。

澳洲央行員工也受到影響，該行各部門的Outlook全面停擺，但核心業務仍正常運作。

在紐西蘭，移民局官員則暫停了所有簽證申請的審理作業。

這次當機凸顯了微軟在電子郵件、通訊及企業軟體中無所不在的普及程度，也再次證明將關鍵技術依賴於少數幾家供應商所帶來的風險。儘管大多數系統異常都能迅速修復，但只要一家關鍵科技供應商出現更新錯誤或伺服器故障，就可能對全球經濟產生連鎖衝擊。

自12日下午問題爆發以來，微軟幾乎每小時都會更新搶修故障系統以及將用戶流量導出受影響伺服器的進度。

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