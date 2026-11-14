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美國通膨壓力降不下來 10月PPI年增6.5%攀四年高點

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
10月整體和核心生產者物價指數（PPI）升幅都與市場預估大致相符，但整體年升幅為2022年以來最大，顯示通膨壓力仍未減輕。法新社
10月整體和核心生產者物價指數（PPI）升幅都與市場預估大致相符，但整體年升幅為2022年以來最大，顯示通膨壓力仍未減輕。法新社

最新數據顯示，10月整體和核心生產者物價指數（PPI）升幅都與市場預估大致相符，但整體年升幅為2022年以來最大，顯示通膨壓力仍未減輕，經濟學者認為聯準會Fed）12月升息已是板上釘釘。

美國勞工統計局13日公布，10月整體PPI比9月上升0.3%，略低於預估的0.4%，但遠低於9月時的1.4%升幅；若與去年同期相比則上升6.5%，略低於預估的6.6%，但高於9月時的6.3%升幅，而且是2022年來升幅最大的一次。

美PPI走勢
美PPI走勢

扣除能源及食品後的核心PPI比9月上升0.3%，符合預估，低於9月時的0.8%升幅；比去年同期上升5%，符合預估，也與9月時的升幅相同。

扣除食品、能源及貿易項目後的雙核心PPI比9月上升0.5%，高於預估的0.4%，與9月的升幅相同；比去年同期上升4.9%，略高於預估的4.8%，但略低於9月時的5%升幅。

10月PPI月升幅雖有所減緩，但卻是在9月偏高的基礎上進一步上升，凸顯通膨壓力仍在持續累積；而且雙核心PPI升幅居高，顯示整體PPI升幅縮小主因能源價格小幅回降，但更廣泛的產品及服務項目仍然呈現通膨上升，證明企業正在將新增成本轉嫁出去，並將繼續反映在消費者物價上。

PPI年升幅居高，說明今年能源價格上漲等供給面因素推升通膨，而且需求依然熱絡。報告中並顯示，運輸及倉儲成本再度急升，而且食品價格也上漲。

經濟學者表示，之前公布的10月消費者物價指數（CPI）高於預估，而PPI報告也未顯示通膨壓力減輕，加上多位決策官員已暗示可能必須採取更激進的政策來壓低通膨，因此更加確定Fed將於12月8-9日會議時恢復升息。

紐約聯準銀行總裁威廉斯日前表示，通膨「太高」，需要進一步行動抑制物價，今年有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克也暗示支持漸進升息。另外，Fed更新明年行事曆安排，明年10月會議將不討論利率決策，改為商討策略。

Fed 聯準會 通膨

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