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馬斯克AI布局再加碼 SpaceX砸740億美元蓋兩座超級運算園區

經濟日報／ 編譯季晶晶簡國帆／綜合外電
SpaceX計劃在德州與亞利桑那州興建兩座超級運算園區。美聯社
SpaceX計劃在德州與亞利桑那州興建兩座超級運算園區。美聯社

SpaceX在12日表示，計劃投資逾740億美元，在德州Starbase基地與亞利桑那州共興建兩座超級運算園區，進一步擴大AI運算布局。另據彭博報導，SpaceX與特斯拉正推進合併談判，最快12月宣布，可望成為史上最大併購案。

SpaceX在官網發布聲明表示，預期將在Starbase基地支出超過240億美元，在占地約444英畝的土地，興建燃氣發電廠與超級運算設施，將自行發電，而非從公共電網取電。

Starbase市政委員會預定12月9日評估這項計畫的房產稅減免案。SpaceX表示，德州計畫已創造超過3,000個營建職缺，正式營運後可望支持超過500個永久職缺。

SpaceX也將在亞利桑那州科奇斯郡（Cochise），投入約500億美元興建運算園區，可望創造約5,500個營建職缺與1,000個永久職缺。目前還不清楚這座園區是否將仰賴天然氣。SpaceX表示，正與當地電力合作社合作，運用現有的再生資源，並採用乾式冷卻、而非工業用地下水，這項計畫最多可望讓合作社成員電費減少20%。

這座園區的計畫仍須獲科奇斯郡批准，郡政府預計12月舉行公聽會，但該設施也面臨反對聲浪。一份已獲得2,400人連署的請願書，要求官員否決申請。

彭博資訊引述知情人士報導，SpaceX與特斯拉（Tesla）正推進合併談判，最快12月宣布交易，此一積極時程反映馬斯克在企業運作上一貫的快速作風。不過，雙方也討論過將宣布時機延至2027年初。雙方董事會與顧問正敲定合併條款，以及合併後的治理架構等細節。特斯拉與SpaceX代表均未立即回應置評要求。

這樁合併案將締造一個集電動車、儲能電池、火箭與衛星於一身的集團。合併的邏輯在於雙方有共同抱負，要將AI運用於太空、自動駕駛車與人形機器人等領域。不過，交易仍須克服多重障礙，包括如何適當區隔特斯拉在中國的業務。

摩根大通分析師古普塔（Rajat Gupta）上月指出，SpaceX承接美國政府合約，其中包括涉及國安的國防業務，與特斯拉龐大且獲利豐厚的中國製造業務存在衝突，將影響交易取得監管與股東批准。

民主黨在期中選舉後掌控國會，承諾調查馬斯克的商業與政治往來，也將讓交易面臨政治考驗。

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