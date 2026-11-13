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美股早盤／黃仁勳下台陰影持續壟罩！標普、那指翻黑 費半愈跌愈深

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美股早盤／黃仁勳下台陰影持續壟罩！標普那指翻黑 費半愈跌愈深

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股13日早盤開高走低，僅道瓊工業指數獨漲。路透
美股13日早盤開高走低，僅道瓊工業指數獨漲。路透

美股13日早盤開高走低，輝達NVIDIA）股價由紅翻黑，反映前執行長黃仁勳因外遇醜聞離任的陰影持續壟罩。

標普500指數、那斯達克指數早盤轉跌，分別跌0.1%與0.4%，費城半導體指數跌幅也擴大，挫近3%、台積電ADR跌1.3%，前幾天大漲的超微。道瓊工業指數漲0.2%。

輝達前執行長黃仁勳因接連爆出婚外情，在12日辭職下台，其中一名對象遭指為共諜的黃樂，輝達股價原本有望隨黃仁勳去職而擺脫不確定性陰霾，卻在早盤轉跌，目前下挫2%。

然而，Yahoo財經資深記者夏班說，如果輝達與整個AI概念股能順利挺過這場風暴，對這家公司及整個產業而言，反而可能是一場重大勝利，

他說，在「沒有黃仁勳的世界裡，對高瞻遠矚創辦人的個人崇拜將隨之瓦解，真正重要的只剩數字與論據。如果這些數字依然亮眼、投資理由仍具說服力，AI概念股的基本面反而更顯穩固」。

美國10月生產者物價指數（PPI）月增0.3%、年增6.5%，均低於市場預期，顯示通膨壓力似有緩和，不過，基於年增率仍高達6.5%，聯準會（Fed）12月升息幾成定局。

國際油價13日變動不大，西德州中級原油期貨每桶維持在88美元以上，布蘭特原油期貨則站穩96美元。

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