1分鐘看世界／法國 波斯灣生產國恢復出口、全球油市轉向供給過剩

國際能源總署（IEA）指出，儘管中東衝突持續，但由於波斯灣產油國恢復出口，全球油市將從美伊戰爭以來首次轉向供給過剩。

IEA指出，沙國與伊拉克出口激增，使波灣石油出口量回升到戰前74%的水位，10月石油庫存量也出現6月以來首次增加。

中東石油出口回升，加上川普暗示對伊朗的軍事行動將有所節制，已使布蘭特原油11月下跌約18%。IEA表示，粗柴油及柴油的供給吃緊壓力已「稍稍好轉」。IEA會員國也將加速釋出緊急石油庫存。

歐元區／上季GDP增0.4% 帶來升息空間

歐盟統計局13日說，歐元區第3季國內生產毛額（GDP）修正值為季增0.4%，與10月底公布的初值相同，反映經濟在伊朗戰爭下仍展現韌性，賦予歐洲央行進一步升息的空間。

烏克蘭／使用星鏈再受干擾 SpaceX否認限制服務

烏克蘭總統澤倫斯基12日說，使用SpaceX軍用版星鏈服務「星盾」的烏軍無人機，時速超過100英里（約161公里）就會斷線，繼10月中旬後再受干擾，但SpaceX否認限制服務。

瑞士／歷峰六個月營收增17% 優於奢侈品同業

拜需求旺盛之賜，歷峰止於9月底的六個月營收成長17%，優於預期，在奢侈品業一片愁雲慘霧中是異數。各地區市場營收呈現二位數增幅，僅中東與非洲受美伊戰爭衝擊例外。

荷蘭／Stellantis示警原物料漲價 明年成本恐增數十億歐元

車廠Stellantis警告，明年恐面臨晶片短缺和原物料漲價逆風，成本恐大增數十億歐元。該公司股價13日在米蘭股市盤中應聲暴跌5.9%，跌至歷史新低，今年跌幅擴大至63%。

英國／新雲端服務商籌措資金 擬定明年追加融資計畫

新雲端服務商Nscale在監管文件中表示，明年將需追加融資，籌措更多現金，來滿足獲得Anthropic 450億美元訂單向前者租算力的需求，恐對Nscale赴美IPO計畫增添變數。

南韓／三星加速收購腳步 瞄準資料中心冷卻系統商

彭博資訊報導，三星電子正洽談收購資料中心冷卻系統製造商Modine，最快未來幾周可能達成協議，反映圍繞AI市場的企業併購正加快腳步，爭取資料中心帶來的成長機會。

日本／波克夏發行日圓債 以高利率吸引投資

波克夏13日發行期限從3年至30年不等的1,823億日圓（11億美元）日圓債，利率定價幾乎都高於4月發行的債券，顯示隨其他公司也發行日圓債，波克夏以更高利率吸引投資。

美國／Cerebras財報財測佳 宣布與微軟合作 激勵股價

AI晶片新創業者Cerebras上季營收和本季展望均優於預期，宣布和微軟合作，明年開始貢獻營收，顯示爭取OpenAI以外客戶有進展，激勵Cerebras股價13日早盤大漲16%。