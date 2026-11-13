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印度推再生能源 國際能源總署：15年已省逾3.2兆元

中央社／ 新德里13日專電

印度不斷增加再生能源的使用量，國際能源總署（IEA）指出，印度因此在2011年到2025年間，省下超過1000億美元（約新台幣3.2兆元）的煤炭、天然氣進口支出，降低依賴外國燃料供應，強化自身的能源安全。

國際能源總署的「2026年印度再生能源市場報告」指出，隨著印度持續增加再生能源的使用，若國際燃料價格維持在2024-25年的水準，印度截至2030年前，透過太陽能、風能、生質能源發電所節省的金額還可望翻倍成長，達到近2400億美元（約新台幣7.8兆元）。

該報告指出，印度若未自2010年起鼓勵安裝太陽能、風能、生質能源發電設備，光是2025年，印度就需要額外進口1.1億噸的煤炭。

印度的再生能源設備裝置容量在過去10年增加近4倍，這讓印度被國際能源總署列為全球成長速度第2快的再生能源市場，同時也是全球第2大的太陽能板生產國。

印度經濟時報（Economic Times）報導，印度在2025年所需的能源，有半數是非化石燃料生產的，這個里程碑原訂要到2030年才能達成，但印度提早5年達到目標。

國際能源總署指出，印度2025年利用太陽能生產電力的平均成本，比燃煤發電要低約40%。

印度鼓勵民眾在屋頂加裝太陽能板，幫助他們降低電費負擔，使得印度再生能源的應用，不再僅限於大型電力設施；另外，也協助農民以太陽能電力用於灌溉所需的設備。

除此之外，印度政府透過相關獎勵措施，促進本土太陽能相關設備的製造業發展，同時也吸引外資投入印度太陽能製造業。

隨著再生能源產能的不斷成長，印度可望持續減少化石燃料進口所需的成本，也降低國際燃料價格波動帶來的風險，這將成為印度未來日益重要的經濟紅利。

印度 再生能源 國際能源總署

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