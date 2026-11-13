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黃仁勳去職和美國加強監管 危及大陸逾30億美元AI計畫

中央社／ 北京13日綜合外電報導
中國有超過30億美元運算計畫奠基於輝達（NVIDIA）受管制的處理器。 路透社
中國有超過30億美元運算計畫奠基於輝達（NVIDIA）受管制的處理器。 路透社

AI晶片巨頭輝達曾說美國出口管制實際上已將其排除在中國AI資料中心市場外，不過路透社檢視資料後發現，中國仍有超過30億美元運算計畫奠基於輝達（NVIDIA）受管制的處理器。

路透社報導，這些遍及中國沿海富裕城市到偏遠西部省分的計畫，揭示即使華府試圖阻止北京取得推動全球AI熱潮的技術，中國市場對輝達硬體接連不斷的需求依然龐大。

路透社檢視逾150份中國政府採購公告、投資計畫、建築合約以及企業揭露文件，推估相關計畫與設備協議總價值超過人民幣230億元（約32億美元）。

這些發現詳述了輝達技術嵌入中國AI擴張進程的程度，包括觸及中國幾大科技巨頭、深入地方政府支持的合資企業、大學以及區域運算中心。

這項估算包含已規劃好的投資、已簽訂的合約及已完工的設施，比如建築物、電力系統與其他基礎設施，不只是反映採購輝達晶片的單項支出。

中國商務部與和輝達均暫未回應路透社置評請求。

華府智庫詹姆士敦基金會（The JamestownFoundation）分析師張崑陽（Sunny Cheung）表示，路透社調查結果印證他對執法機制的看法，「華府須停止僅關注表面上是誰採購晶片，應開始審查最後是誰使用這些算力及用於何種目的」。

在中國各地，開發商與研究機構正推進數十億美元涉及輝達H100、H200與H800等受管制處理器的AI資料中心計畫，範圍涵蓋大型區域運算樞紐到改造後的商業場所。中國甘肅省一座設施原先預估年底前安裝數千顆輝達晶片，但目前不清楚這些處理器是否已到貨。

雖然部分設施已投入營運或興建中，但隨著美國緊縮出口管制，營運商可能面臨延誤、供應受阻，甚至砸重金改用中國自研晶片重新設計等風險。

美國國會議員揚言祭出更嚴格管制之際，黃仁勳請辭輝達執行長恐削弱輝達遊說的影響力，從而造成這些計畫更加脆弱。

同時，新加坡資料中心業者Megaspeed傳出涉及輝達晶片採購爭議。不過，路透社提到的上述中國計畫，迄未發現與Megaspeed或涉及黃仁勳的指控有關。

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