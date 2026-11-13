可口可樂匈牙利投資創新高 強化中東歐市場供應力

可口可樂匈牙利子公司宣布投資350億福林（約新台幣34.7億元）擴廠，創下公司在匈牙利最大投資紀錄。此次投資將擴大可口可樂的產能，強化在中東歐市場的供應能力，並透過相關環保措施降低包裝對環境的影響。

「每日新聞匈牙利」（Daily News Hungary）報導，適逢可口可樂在匈牙利中部城鎮多瑙哈拉斯蒂（Dunaharaszti）工廠30週年廠慶，可口可樂公布，將投資350億福林擴大在匈牙利的產能，並強化在中歐市場的供應能力。

報導指出，匈牙利經濟與能源部長卡皮塔尼（IstvánKapitány）表示，可口可樂的投資符合匈牙利政府吸引外資的方向，包括引進世界級技術、創造本地就業機會，以及生產出口商品。他指出，政府希望協助匈牙利中小企業提升技術與生產能力，累積經驗後進一步拓展出口市場。

卡皮塔尼表示，匈牙利政府將致力於提供更具可預測性的商業環境，並以穩定法規、公平市場競爭及合理能源價格，維持對國際投資者的吸引力。投資計畫應兼具獲利能力、環境永續性及世界級技術，才能對經濟長期成長產生正面效益。

可口可樂希臘裝瓶公司執行長波格達諾維奇（ZoranBogdanovic）表示，公司過去30年已在匈牙利投資約1400億福林（約新台幣139億元），此次追加投資將進一步強化當地產能及營運。

根據公司規劃，投資資金將用於興建新的製造設備及倉儲設施，並增設罐裝生產線。新建高架倉庫預計可容納3萬個棧板，另將擴大無菌生產能力，以支援生產不含防腐劑飲料。在環保包裝方面，公司也計畫以紙材取代部分熱收縮膜，藉此降低包裝對環境造成的影響。

可口可樂品牌自1968年起進入匈牙利市場，並於1996年起在多瑙哈拉斯蒂設廠，這座工廠目前為公司在匈牙利的主要營運據點。資料顯示，多瑙哈拉斯蒂工廠的產品出口至17個國家，並與830家匈牙利供應商合作，在當地供應約5萬家零售業者，提供消費者約100種飲料。

近年來，可口可樂多瑙哈拉斯蒂工廠持續擴建。2023年12月，公司投資87億福林，啟用新生產廠房與生產線，使工廠產能增加30%。

公開資料顯示，可口可樂匈牙利子公司2025年平均員工人數為970人，全年淨營收2636億福林，獲利95億福林；2024年營收為2397億福林，獲利112億福林。