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債市賣壓未結束…美國公債殖利率再勁升 美債安全天堂地位受損

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
本周二及周四（周三休市）兩個交易日10年期公債殖利率共大幅上升24基點，達5.10%，周五亞洲盤進一步上升到5.13%，使全球公債投資人認為今年公債賣壓已經結束的希望為之幻滅，殖利率上升的憂慮再起。 路透社
本周二及周四（周三休市）兩個交易日10年期公債殖利率共大幅上升24基點，達5.10%，周五亞洲盤進一步上升到5.13%，使全球公債投資人認為今年公債賣壓已經結束的希望為之幻滅，殖利率上升的憂慮再起。 路透社

美國公債殖利率再度急升，本周二及周四（周三休市）兩個交易日10年期公債殖利率共大幅上升24基點，達5.10%，周五亞洲盤進一步上升到5.13%，使全球公債投資人認為今年公債賣壓已經結束的希望為之幻滅，殖利率上升的憂慮再起。

由於美國10月通膨率依然居高，加上聯準會Fed）官員發表「鷹派」談話，已使交易商預期Fed將更加激進升息，同時公債供給量增加也強力推升殖利率。更值得注意的是儘管美股因為輝達事件而出現動盪，但公債市場依然湧現賣壓，使美債的安全天堂的地位嚴重受損。

施洛德集團澳洲經理人伍德表示，「這比疫情及金融海嘯時期的市場環境更為嚴峻。當時方向非常明確，但現在面對的是供給面震撼不斷，以及利率激烈動盪。我們仍必須警惕今年內殖利率還可能更高」。

本周美債不僅只有對政策利率敏感的短期公債受傷而已。2年期殖利兩天的升幅為29基點，是2023年3月來最大，且過去一周來累計上升38基點；10年期殖利率則是2025年4月以來最大。

公債市場一周來出現大迴轉。之前由於美國期中選舉民主黨大勝，使美國科技股出現動盪，使資金湧入公債，但由於同二Fed理事沃勒發表「鷹派」談話，表示12月有可能一次升息2碼，使債市的利多氛圍隨即遭到顛覆，而周二公布的10月消費者物價指數（CPI）升幅高於預估，更進一步導致市場氛圍轉空。

美債殖利率上升正衝擊全球債市。債市經理人指出，已開發國家公債賣壓迄未結束，賣壓的推力仍強；10年期殖利率的下一個目標將是朝向5.5%趨近，之後可能進入盤整階度。彭博資訊市場專家表示，2年期公債還可能出現進一步的賣壓。

一些投資者將殖利率上升視為一次機會。避險基金K2資產管理公司表示，10年期殖利率升到5.3%時，將是美債具有吸引力的買進機會，而且還會逢高持續買進。

美國以外，日本及澳洲公債殖利率正朝多年來高點趨近，法債殖利率也止降回升。投資人賭全球貨幣政策將更緊，利率交換市場目前預期8大經濟體未來一年的平均升息幅度超過50基點（2碼），而一周前則預期升息33基點（不到2碼）。

施洛德經理人伍德則認為各國利率走勢將更分歧。她預估美國利率可能必須升到5%以上，因為通膨加速，且經濟成長超強，但澳洲及歐洲央行2027年可能降息，以避免經濟衰退。她指出，「2027年各國經濟將位於不同的景氣循環階段，將是債券經理人相當活躍的一年」。

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