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美擬擴大AI晶片出口管制 泰國總理：投資不受影響

中央社／ 曼谷13日專電

美國傳出將擴大AI先進晶片出口管制範圍，將泰國等7個國家納入管制，泰國總理阿努廷今天對此表示，相關措施不會影響泰國的投資環境，並強調半導體及印刷電路板（PCB）產業投資仍持續進行，總額達數千億泰銖。

科技媒體The Information日前報導，美國商務部準備制定新規定，禁止中國AI企業透過他國資料中心遠端取得先進AI晶片算力，管制範圍將新增馬來西亞、新加坡、泰國等7國。

針對相關問題，泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）今天接受媒體採訪時表示，他近期才與中國大型投資者及美國供應鏈業者會面，相關業者仍承諾將在泰國投資。

泰國標準報（The Standard）報導，阿努廷表示，這些投資涉及微晶片及印刷電路板產業，投資金額合計達數千億泰銖。他說：「如果真的出現問題，應該也不會對泰國造成影響。」

阿努廷指出，泰國是區域乃至全球的商品物流中心，加上穩定的政府、政策及能源供應、完善的投資促進措施，這些條件足以讓投資者對泰國保持信心。

他表示：「投資者相信泰國，可能就是因為我們具備這些條件。」至於其他國家的政策走向，他認為，這些因素並不會影響泰國。

另外，針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭職一事，阿努廷受訪時反問媒體：「他是因為什麼事情要辭職？」

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