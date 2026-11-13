黃仁勳風波衝擊市場 亞股追隨美股跌勢多收黑

市場對輝達（Nvidia）執行長黃仁勳下台感到不安，亞洲股市今天未守住早盤漲勢，終場追隨美股跌勢多收黑。

法新社報導，黃仁勳是晶片巨擘輝達的核心人物，在人工智慧（AI）熱潮中扮演關鍵角色，自傳出他曾有兩段婚外情，其中一名女性被控為中國從事間諜活動以來，輝達遭受意外打擊。

在外界揣測數天後，黃仁勳昨天在董事會內部反彈聲浪下請辭，由財務長克瑞斯（Colette Kress）出任臨時執行長。

輝達股價受到這場風波衝擊，自上月底黃仁勳首段婚外情消息曝光以來，跌幅已約兩成。黃仁勳辭職消息傳出後，輝達股價一度重挫約14%，但在逢低買盤帶動下反彈，終場跌幅收斂至略逾4%，盤後交易上漲1%。

這場危機引發外界對AI熱潮的疑慮，AI產業原本就因獲利能力備受質疑，發展顯得步履蹣跚，但觀察人士指出，企業營運仍將持續，黃仁勳離職不會影響已著手進行的短期計畫。

輝達競爭對手則因此受惠，博通（Broadcom）與超微（AMD）股價在美股雙雙上漲，但美股3大指數終場全數收跌。

亞洲股市今天開盤氣氛較為樂觀，但隨著週末將至，市場對這場風波的憂慮升溫。東京與台北股市終場仍收漲，但漲幅不如盤中。首爾股市下跌1%。

香港、上海、雪梨、威靈頓及馬尼拉市收跌，曼谷與雅加達股市則上揚。