快訊

吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報系6件作品入選

職場版無間道？會計為摸透查帳流程 考進國稅局鑽研7年才回鍋

他們成最大苦主！輝達進入後黃仁勳時代 GPU恐遭邊緣化迎蕭條期

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣牙刷廠龍昌兄弟豪砸6.6億元 將在田納西州建首座美國廠房

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
龍昌兄弟砸2,020萬美元赴美設廠。圖擷取自龍昌兄弟官網
龍昌兄弟砸2,020萬美元赴美設廠。圖擷取自龍昌兄弟官網

美國田納西州12日宣布，台灣牙刷製造商龍昌兄弟（Acumen）計劃在該州的薩姆納郡，投入2,020萬美元（約新台幣6.6億元）設立在美國的首座工廠，初步可為當地帶來50個就業機會。

田納西州經濟及社區發展部（TNECD）說，龍昌兄弟規劃在薩姆納郡，興建一座占地達9萬平方英尺的廠房，有望在2027年投產。

TNECD表示，龍昌兄弟生產牙刷與口腔護理用品，目前在台灣本地、中國大陸與越南等地設廠，而新建的美國廠房，預料將為美國消費者生產供應商品，並外銷至北美、中美及南美洲。

龍昌兄弟初期預計創造50個工作機會，隨營運規模擴大，計劃再增聘數百名員工。不過，官方公告並未說明增聘人員的具體時程及職缺類型。

龍昌兄弟1976年在台灣創立。該公司自行設計生產設備及模具，並為國際口腔護理品牌製造產品。

田納西州經濟及社區發展部指出，這項投資案是在田納西州長李比爾（Bill Lee）、副州長兼經濟及社區發展部長麥克沃特（Stuart McWhorter）2025年10月赴亞洲招商後促成。

美國 越南 口腔 牙刷

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

美光新加坡310億美元擴產布局受矚！桃園新廠進度添變數　勞資11/17再協商

中石化停產CPL小港20萬噸產線將除役 聚焦資產活化與新材料

聲寶集團加碼台南投資逾66億元 布局智慧家電、樂齡住宅及長照

台積電美國新廠續賺 前三季獲利539.86億元創高

相關新聞

黃樂生意版圖曝光！牽出華為、DeepSeek 美方追查晶片走私疑雲

和黃仁勳傳出婚外情的黃樂（Alice Huang）相關企業據報涉及供應華為算力及投資DeepSeek，牽出輝達（NVIDIA）先進晶片流向大陸的疑雲。美國司法部正調查，和她有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸。

AI搶飯碗先從菜鳥下手 澳洲政府警告：入門級工作恐最先被取代

隨著AI發展日新月異，社會新鮮人可能是第一波受到衝擊的對象。澳洲政府最新發布的職場AI指南警告，入門級工作可能率先被自動化取代。雖然AI有機會讓員工工時縮短、薪資提高，但也可能帶來更繁重的工作、更嚴格的績效要求，甚至讓員工面臨無所不在的監控。

黃仁勳風波衝擊市場 亞股追隨美股跌勢多收黑

市場對輝達（Nvidia）執行長黃仁勳下台感到不安，亞洲股市今天未守住早盤漲勢，終場追隨美股跌勢多收黑

台灣牙刷廠龍昌兄弟豪砸6.6億元 將在田納西州建首座美國廠房

美國田納西州12日宣布，台灣牙刷製造商龍昌兄弟（Acumen）計劃在該州的薩姆納郡，投入2,020萬美元（約新台幣6.6億元）設立在美國的首座工廠，初步可為當地帶來50個就業機會。

今年第2度中斷…微軟365服務全球當機 亞太企業及政府機關受影響

微軟（Microsoft）旗下Outlook、Teams及Copilot等服務發生當機，影響美國大量用戶後，今天亞太地區...

SpaceX將試射星艦！首度挑戰發射塔回收上段太空船 若成功將寫里程碑

美國億萬富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）將於今天進行全球最大、推力最強火箭「星艦」最新一次試飛，並計劃於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。