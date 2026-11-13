聽新聞
0:00 / 0:00
台灣牙刷廠龍昌兄弟豪砸6.6億元 將在田納西州建首座美國廠房
美國田納西州12日宣布，台灣牙刷製造商龍昌兄弟（Acumen）計劃在該州的薩姆納郡，投入2,020萬美元（約新台幣6.6億元）設立在美國的首座工廠，初步可為當地帶來50個就業機會。
田納西州經濟及社區發展部（TNECD）說，龍昌兄弟規劃在薩姆納郡，興建一座占地達9萬平方英尺的廠房，有望在2027年投產。
TNECD表示，龍昌兄弟生產牙刷與口腔護理用品，目前在台灣本地、中國大陸與越南等地設廠，而新建的美國廠房，預料將為美國消費者生產供應商品，並外銷至北美、中美及南美洲。
龍昌兄弟初期預計創造50個工作機會，隨營運規模擴大，計劃再增聘數百名員工。不過，官方公告並未說明增聘人員的具體時程及職缺類型。
龍昌兄弟1976年在台灣創立。該公司自行設計生產設備及模具，並為國際口腔護理品牌製造產品。
田納西州經濟及社區發展部指出，這項投資案是在田納西州長李比爾（Bill Lee）、副州長兼經濟及社區發展部長麥克沃特（Stuart McWhorter）2025年10月赴亞洲招商後促成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。