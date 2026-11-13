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今年第2度中斷…微軟365服務全球當機 亞太企業及政府機關受影響

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
微軟（Microsoft）旗下Outlook、Teams及Copilot等服務發生當機，影響美國大量用戶後，今天亞太地區上班時間仍未恢復正常。 法新社
微軟（Microsoft）旗下Outlook、Teams及Copilot等服務發生當機，影響美國大量用戶後，今天亞太地區上班時間仍未恢復正常。 法新社

微軟Microsoft）旗下Outlook、Teams及Copilot等服務發生當機，影響美國大量用戶後，今天亞太地區上班時間仍未恢復正常。微軟表示，雖已調整受影響伺服器，但服務僅部分恢復，狀況尚未完全排除。

路透社報導，這次故障波及澳洲、日本及美國政府機關，以及OpenAIAnthropic等企業，這也是微軟365服務今年第2度中斷，引發企業對其服務可靠性的疑慮。

服務中斷追蹤網站Downdetector顯示，美東時間12日下午1時左右，Outlook異常通報一度超過13萬筆；晚間11時30分仍有逾1萬8000筆。印度、澳洲及日本也出現多項微軟服務故障。

微軟指出，仰賴Exchange Online及電子郵件功能的Microsoft 365服務受到影響，其他功能仍可運作。公司表示，目前未發現任何惡意活動導致故障。

澳洲內政暨網路安全部長柏克（Tony Burke）表示，微軟認為這起事件並非網路攻擊所致，情況可能類似2024年CrowdStrike軟體更新出錯，主要影響電子郵件系統。澳洲情報機構及聯邦警察也受到波及。美國聯邦眾議院及日本政府資訊系統亦受影響。

企業方面，OpenAI及Anthropic表示，微軟連接器出現問題；印度靛藍航空（IndiGo）及阿卡薩航空（Akasa Air）的電郵客服服務也受影響。台灣證券商、壽險公司及投信業者亦受干擾。

微軟今年1月及去年10月也曾發生365服務中斷。上月Azure雲端平台故障亦波及全球多個產業。

微軟 亞太 印度 Microsoft OpenAI Anthropic 伺服器 網路攻擊

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