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應用材料財報／第4季104億美元創新高 八吋設備業務轉至半導體系統

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

應用材料（那斯達克代號：AMAT）公司發布 2026 會計年度第4季暨全年度財務報告，財報展望皆正向，第4季營收創新高，達 104.1 億美元，較去年同期成長 53%，第4季 GAAP 每股盈餘為 3.4 美元；非 GAAP 每股盈餘創新高，達 4.16 美元，另外該公司將八吋設備業務轉移至半導體系統事業群。該業務先前原隸屬於應材全球支援服務事業群。

第4季財報，應用材料公司該季營收達 104.1 億美元，創歷史新高。依據 GAAP 財報，毛利率為 50.4%，營業利益創紀錄達 36.6 億美元，占營收 35.1%；每股盈餘為 3.4 美元。依據非 GAAP 調整後財報，毛利率為 50.6%，營業利益創紀錄達 36.8 億美元，占營收 35.3%；每股盈餘亦創新高，達 4.16 美元。本季營業活動現金流達 33 億美元，再創新高，並透過 20 億美元的股票回購及 4.21 億美元的股利，向股東發放共計 24.2 億美元。

2026 會計年度全年結果

應用材料公司全年營收達 344.5 億美元，創歷史新高。依據 GAAP 財報，毛利率為 50%，營業利益創紀錄達 110.9 億美元，占營收 32.2%；每股盈餘創新高，達 12.62 美元。依據非 GAAP 調整後財報，毛利率為 50.1%，營業利益創紀錄達 114.2 億美元，占營收 33.1%；每股盈餘亦創新高，達 12.89 美元。

全年營業活動現金流達 88.7 億美元，創歷史新高，並透過 31.8 億美元的股票回購及 15.7 億美元的股利，向股東發放共計 47.5 億美元。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示：「應用材料公司在 2026 會計年度締造創紀錄的營運表現，我們的半導體系統業務可望在 2026 日曆年度成長超過 40%。AI 持續帶動半導體強勁的增量需求，而應材已打造最關鍵的技術產品陣容，以推進 AI 運算藍圖，這讓我們在未來數年的營收與獲利成長上占據極佳優勢。」

應用材料公司資深副總裁暨財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）表示：「憑藉在晶圓廠設備市場最關鍵領域的技術領導地位，應用材料公司會計年度第4季營收較去年同期成長 53%，非 GAAP 每股盈餘成長 92%。本季自由現金流創紀錄達 26 億美元，並向股東發放超過 24 億美元，其中包括逾八年來最大規模的單季股票回購。」

此外，自 2026 會計年度第1季起，管理階層已將 200 毫米設備業務轉移至半導體系統事業群。該業務先前原隸屬於應材全球支援服務事業群。此外，同樣自 2026 會計年度第1季起，管理階層開始將企業支援成本全數分攤至各營運部門。前期財務數據均已重編，以符合本年度的表達方式。顯示器營運事業群的財務績效則計入以下「其他」類別的餘額中。

應材近期簽訂加速股份購買協議，計畫將應材對貝思半導體（Besi）的持股比例提高至約占其流通在外股份的 20%。此次股份購買將進一步擴大應材自 2025 年 4 月首度投資 Besi 以來的現有持股。

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