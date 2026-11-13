應材財報、財測雙超預期！第4季營收飆增53% 下季拚再創高

半導體設備大廠應用材料（AMAT）13日公布2026會計年度第4季暨全年財報，第4季營收達104.1億美元，年增53%；非GAAP每股盈餘達4.16美元，年增92%，雙雙創歷史新高，並優於市場預期。公司預估新會計年度首季營收中值達111億美元，可望續創新高。

分析師原先預估應材第4季營收為103億美元、調整後每股盈餘4.06美元，實際表現均超出預期。展望2027會計年度第1季，應材預估營收106億至116億美元，非GAAP每股盈餘4.15至4.55美元，中值分別為111億美元及4.35美元，高於市場預估的108.5億美元及4.24美元。

總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，AI持續帶動半導體強勁的增量需求，公司半導體系統業務2026日曆年度可望成長超過40%。應材已建立推進AI運算藍圖所需的關鍵技術產品陣容，有利掌握未來數年的營收與獲利成長機會。

應材本季截至10月25日，GAAP毛利率為50.4%，較去年同期提升2.4個百分點；營業利益36.6億美元，創歷史新高，營益率35.1%；每股盈餘3.40美元，年增43%。

非GAAP毛利率為50.6%，年增2.5個百分點；營業利益36.8億美元，營益率35.3%，營業利益與每股盈餘均創新高。

全年表現方面，應材2026會計年度營收達344.5億美元，年增21%，創歷史新高。GAAP毛利率50%，較前一年度提升1.3個百分點；營業利益110.9億美元，營益率32.2%；每股盈餘12.62美元，年增46%，營業利益與每股盈餘均改寫新高。

全年非GAAP毛利率為50.1%，年增1.3個百分點；營業利益114.2億美元，營益率33.1%；每股盈餘12.89美元，年增37%，同樣創下歷史新高。

現金流方面，應材第4季營業活動現金流達33億美元，自由現金流26億美元，雙雙創高。本季透過20億美元股票回購及4.21億美元股利，合計向股東發放約24.2億美元。全年營業活動現金流達88.7億美元，股票回購與股利合計發放47.5億美元。

財務長布萊斯．希爾（Brice Hill）表示，應材憑藉在晶圓廠設備關鍵領域的技術領導地位，帶動第4季營收與非GAAP每股盈餘大幅成長，本季股票回購規模也是逾八年來單季最大。

研發布局方面，應材位於矽谷的設備與製程創新暨商業化（EPIC）中心正式揭幕，新增四家研發合作夥伴，已宣布的合作夥伴總數達15家。