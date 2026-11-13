SpaceX將試射星艦！首度挑戰發射塔回收上段太空船 若成功將寫里程碑

美國億萬富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）將於今天進行全球最大、推力最強火箭「星艦」最新一次試飛，並計劃於星艦在軌道運行一天後，首度嘗試以發射塔機械臂將上段太空船「捕捉」回收。

法新社報導，若能成功捕捉星艦（Starship）上段的太空船，將為太空產業數十年來追求能完全重複使用太空載具的努力，寫下重要里程碑。這類載具可大幅降低任務成本，讓頻繁往返太空成為可能。

SpaceX表示：「若能成功，這將是首次完整回收軌道發射系統，也是讓星艦成為可靠且能迅速重複使用火箭的突破性時刻。」

星艦今天將進行第15次試飛，SpaceX的目標是回收這具高124公尺巨型運載火箭的兩節艙體。

馬斯克（Elon Musk）的SpaceX先前已三度成功捕捉星艦名為「超重型」（Super Heavy）的推進器。該推進器在火箭升空後不久垂直降回發射場，由發射塔的機械臂接住。

SpaceX如今將嘗試以相同方式捕捉回收星艦上段的太空船。這款太空船有部分版本的用途為將網路衛星與資料中心送入軌道，其他版本則用於載人前往月球和火星。

戰略暨國際研究中心（CSIS）航太專家斯伍普（Clayton Swope）指出，能完全重複使用的太空載具，是太空產業致力追求的終極目標。