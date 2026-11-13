快訊

選舉查詢器／你家選區有誰參選里長？最熱選區有7人參選

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

黃仁勳黯然下台！總部外擺花有人落淚 工程師嘆：竟因婚外情變這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

衝AI算力！SpaceX規劃砸740億美元 在德州與亞利桑那州蓋運算園區

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
SpaceX計劃投資逾740億美元，在德州與亞利桑那州興建兩座超級運算園區。美聯社
SpaceX計劃投資逾740億美元，在德州與亞利桑那州興建兩座超級運算園區。美聯社

SpaceX在12日表示，計劃投資逾740億美元，在德州Starbase基地與亞利桑那州共興建兩座超級運算園區，進一步擴大人工智慧（AI）運算布局。

SpaceX在官網發布聲明表示，預期將在Starbase基地支出超過240億美元，在占地約444英畝的土地，興建燃氣發電廠與超級運算設施，將自行發電，而非從公共電網取電。

Starbase市政委員會預定12月9日評估這項計畫的房產稅減免案。SpaceX表示，德州計畫已創造超過3,000個營建職缺，正式營運後可望支持超過500個永久職缺。

SpaceX也將在亞利桑那州科奇斯郡（Cochise County），投入約500億美元興建運算園區，可望創造約5,500個營建職缺與1,000個永久職缺。

目前還不清楚這座園區是否將仰賴天然氣。SpaceX表示，正與當地電力合作社合作，運用現有的再生資源，並採用乾式冷卻、而非工業用地下水，這項計畫最多可望讓合作社成員電費減少20%。

這座園區的計畫仍須獲科奇斯郡批准，郡政府預計12月舉行公聽會，但該設施也面臨反對聲浪。一份已獲得2,400人連署的請願書，要求官員否決申請。

SpaceX上季已有逾半數營收來自AI部門，凸顯業務版圖已大幅超越火箭與Starlink衛星網路。

SpaceX 算力 德州

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

最快12月宣布！SpaceX與特斯拉推進合併談判 馬斯克拚史上最大併購

輝達將砸100億美元入股Anthropic！昔為AI監管互嗆 如今彼此需要？

全村希望！Anthropic傳認購達六倍 募資上看904億美元挑戰SpaceX紀錄

美光新加坡310億美元擴產布局受矚！桃園新廠進度添變數　勞資11/17再協商

相關新聞

輝達陷風波 Cerebras財報報喜再添微軟客戶迎利多 盤後大漲16%

AI晶片新創業者Cerebras第3季營收和第4季展望均優於預期，並宣布和微軟合作，可見爭取OpenAI以外客戶已有進展。在相關利多鼓舞下，Cerebras周四盤後大漲16%。

升息陰影壓境 比特幣失守7萬美元 美債2年期殖利率四日增近40個基點

美債殖利率急升，壓抑不孳息的加密幣，比特幣周五一度跌破7萬美元，創近三個月來最低。通膨和就業數據強勁，加上油價居高不下，促使市場加重押注聯準會（Fed）升息，美國2年期公債殖利率四個交易日累計升幅已創2022年以來最大。

黃樂生意版圖曝光！牽出華為、DeepSeek 美方追查晶片走私疑雲

和黃仁勳傳出婚外情的黃樂（Alice Huang）相關企業據報涉及供應華為算力及投資DeepSeek，牽出輝達（NVIDIA）先進晶片流向大陸的疑雲。美國司法部正調查，和她有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸。

衝AI算力！SpaceX規劃砸740億美元 在德州與亞利桑那州蓋運算園區

SpaceX在12日表示，計劃投資逾740億美元，在德州Starbase基地與亞利桑那州共興建兩座超級運算園區，進一步擴大人工智慧（AI）運算布局。

黃樂風波燒向美超微 美方追查走私疑雲 股價崩跌11.3%

黃仁勳辭職風波擴及美超微（Supermicro）。彭博報導，美國司法部正調查，和黃樂有關的企業是否涉及將美超微產品走私至大陸；美國新聞網站Semafor另指出，輝達（NVIDIA）也面臨反托拉斯調查。目前尚無跡象顯示，司法部打算對輝達或黃仁勳提出刑事起訴。

微軟365服務全球大當機 上千名用戶受影響

網路服務回報平台Downdetector.com的資料顯示，微軟的365、Outlook及Teams服務大規模當機，影響世界多個地區的上千名用戶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。