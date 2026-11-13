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衝AI算力！SpaceX規劃砸740億美元 在德州與亞利桑那州蓋運算園區
SpaceX在12日表示，計劃投資逾740億美元，在德州Starbase基地與亞利桑那州共興建兩座超級運算園區，進一步擴大人工智慧（AI）運算布局。
SpaceX在官網發布聲明表示，預期將在Starbase基地支出超過240億美元，在占地約444英畝的土地，興建燃氣發電廠與超級運算設施，將自行發電，而非從公共電網取電。
Starbase市政委員會預定12月9日評估這項計畫的房產稅減免案。SpaceX表示，德州計畫已創造超過3,000個營建職缺，正式營運後可望支持超過500個永久職缺。
SpaceX也將在亞利桑那州科奇斯郡（Cochise County），投入約500億美元興建運算園區，可望創造約5,500個營建職缺與1,000個永久職缺。
目前還不清楚這座園區是否將仰賴天然氣。SpaceX表示，正與當地電力合作社合作，運用現有的再生資源，並採用乾式冷卻、而非工業用地下水，這項計畫最多可望讓合作社成員電費減少20%。
這座園區的計畫仍須獲科奇斯郡批准，郡政府預計12月舉行公聽會，但該設施也面臨反對聲浪。一份已獲得2,400人連署的請願書，要求官員否決申請。
SpaceX上季已有逾半數營收來自AI部門，凸顯業務版圖已大幅超越火箭與Starlink衛星網路。
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