馬來西亞查晶片流向 澄清未認定Megaspeed無違規

馬來西亞投資、貿易及工業部（MITI）今天發布聲明表示，從未認定新加坡企業Megaspeed及其大馬關係企業Speedmatrix沒有違規。投貿部正與大馬皇家關稅局合作，查明運入大馬的晶片是否有任何一批再出口至其他國家，並依法獨立查核。

輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，位於新加坡的資料中心業者Megaspeed傳涉及晶片採購爭議。馬來西亞投貿部今天發布聲明。

投貿部說，Speedmatrix是馬來西亞境內資料中心的租戶，投貿部過去曾派員前往相關設施查核，但這是屬於對資料中心產業的例行監督業務，不應將查核視為投貿部已認定相關企業已通過審查或未違規。

根據投貿部聲明，Speedmatrix在馬來西亞租用資料中心，將自有伺服器及人工智慧（AI）晶片運入大馬，供營運使用。將 AI 晶片運入大馬目前無須取得許可或執照，但從2025年7月起，凡從大馬出口或再出口美國高效能AI晶片，或經大馬轉運或過境運送這類晶片，均須依「2010年戰略貿易法」事先取得許可。若就這類貨品向海關提供不實資訊，依「1967年海關法」屬嚴重違法行為。

投貿部表示，為強化這些管控措施，大馬正與新加坡及美國主管機關密切合作，並考慮在必要時採取進一步措施。馬來西亞不執行其他國家單方面實施的出口管制，但在大馬營運的所有企業，從事國際業務時都應將這類管制納入考量。

投貿部強調，馬來西亞歡迎資料中心及科技領域的投資，但不會容許任何人利用馬來西亞規避出口管制。凡經查明違反馬來西亞法律，政府將採取嚴厲行動。