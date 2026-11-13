黃仁勳爆婚外情請辭 馬斯克留言認同創辦人難取代

輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳陷入多起婚外情風波後正式請辭執行長一職。矽谷知名創業家納瓦爾今天發文直言「創辦人不是隨便找人就能取代」，獲馬斯克留言認同。

納瓦爾（Naval Ravikant）在社群平台X發文寫道：「經歷過賈伯斯（Steve Jobs）和卡拉尼克（Travis Kalanick）的例子後，大家應該早就學到，創辦人不是隨便找個人就能取代的。」

賈伯斯為蘋果公司（Apple）已故共同創辦人，1985年曾遭董事會逐出公司，直到1997年重掌大權才帶領蘋果重返榮耀；卡拉尼克則是Uber共同創辦人，2017年在連串醜聞與投資人施壓下辭去執行長職務。

在黃仁勳卸任消息引發科技圈熱議之際，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）隨即在納瓦爾的貼文底下留言回覆「說得沒錯」（True words），公開表達認同。

「紐約時報」日前披露黃仁勳深陷多起婚外情及疑似中國間諜疑雲，當時董事會一度醞釀將他撤換。馬斯克當時便曾公開表示，若能聘請黃仁勳，將會是他的榮幸。